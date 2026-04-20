Ajker Patrika
জাতীয়

বগুড়া পৌরসভাকে সিটি করপোরেশন ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ৪৯
বগুড়া সিটি করপোরেশনের ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া পৌরসভাকে সিটি করপোরেশন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে তিনি বগুড়া সিটি করপোরেশনের ফলক উন্মোচন করেন। পরে নবগঠিত সিটি করপোরেশন চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত নেতা-কর্মী ও বিভিন্ন স্তরের জনগণদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বগুড়াবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল এটি সিটি করপোরেশন হবে। সিটি করপোরেশনের যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকে, সে কাজগুলো ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত করার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। এখনো কিছু কাজ বাকি আছে। আজ বগুড়া শহর আনুষ্ঠানিকভাবে সিটি করপোরেশন হিসেবে যাত্রা শুরু করল। আজ বগুড়াবাসীর খুশির দিন। এই শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিজের ঘর নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বগুড়া শহরকে মডেল টাউন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’

এর আগে প্রধানমন্ত্রী আইনজীবী সমিতির নতুন ভবনের ফলক উন্মোচনসহ জজ আদালতে ই-বেইলবন্ড কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

