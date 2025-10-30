Ajker Patrika
পরিবারের সদস্যদের বাইরে ঘনিষ্ঠরাও দিতে পারবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ: আইন উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বক্তব্য দেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ছবি: পিআইডি
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বক্তব্য দেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ছবি: পিআইডি

‘মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। নতুন এই আইনে পরিবারের সদস্য ছাড়াও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থভাবে কিডনিসহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়ে ব্রিফ করেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমাদের এখানে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হোক বা অন্য যেকোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে প্রচলিত আইনে রয়েছে যে, পরিবারের সদস্যরা শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করতে পারবেন। এতে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যেটা হতো, অন্য কোনো দেশে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের বাইরেও টাকাপয়সা দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান যারা করবে, তাদের থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করা হতো।’

আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমরা এইটা দূর করার জন্য শুধু পরিবারের সদস্য না, যাদের সঙ্গে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) আছে, সেটা কাদের সঙ্গে—এটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করে বলব। তাদের কেউ যদি অন্য কাউকে নিঃস্বার্থভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করতে চায়, সেটাকে আমরা লিগ্যালাইজ (বৈধতা) করার স্কোপ (সুযোগ) করেছি।’

আসিফ নজরুল বলেন, ‘যাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজনের জন্য বিদেশে যেতে হতো, তারা বাংলাদেশে এখন প্রচলিত আইনের মধ্য থেকে এই কাজটা করার সুযোগ পাবেন আশা করি। এতে ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাশ্রয় হবে, মানুষের অনেক ভোগান্তির কমবে।’

আসিফ নজরুলকিডনিউপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টাঅধ্যাদেশ
পাঠকের আগ্রহ

