সময়স্বল্পতায় অনেক বিনিয়োগ এসেও আসেনি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিআরটিএর প্রধান কার্যালয়ে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ের সভায় বক্তব্য দেন উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নির্বাচনের দুই দিন আগে অন্তর্বর্তী সরকারের ১৭ মাসের যাত্রায় নিজের জনকল্যাণমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেছেন জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান। এ সময় সরকারের স্বল্প মেয়াদের কারণে টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প ও ব্যাপকভিত্তিক সংস্কার করতে না পারার আক্ষেপও ছিল তাঁর বক্তব্যে। জ্বালানি উপদেষ্টা তাঁর অধীনে থাকা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কাজের হিসাবও তুলে ধরেন।

নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে উপদেষ্টা বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের পরিকল্পনাগুলো অনেক দীর্ঘমেয়াদি সময় নিয়ে প্রস্তুত করতে হয়। পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ার কারণে অনেক বিনিয়োগ আসতে গিয়েও আসেনি। ভবিষ্যতে যাঁরা সরকার গঠন করবেন, তাঁদের যেন পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স বাংলাদেশের (এফইআরবি) বার্ষিক সাময়িকীর মোড়ক উন্মোচন করেন উপদেষ্টা। পরে নিজের দায়িত্বে থাকা সব মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে কাজের হিসাব তুলে ধরেন তিনি।

অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য বর্ণনা করে ফাওজুল কবির বলেন, অনেকে বলেছিলেন, লাখ লাখ লাশ পড়বে, অন্তর্বর্তী সরকার সেটা ঠেকাতে পেরেছে। দেশটা একটা স্থিতিশীল জায়গায় এনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হবে, সেই পরিস্থিতি থেকে দেশকে বের করা হয়েছে। নিজের অধীনে থাকা মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর খরচ কমানো, ব্যয় সাশ্রয়, আন্তর্জাতিক কেনাকাটায় বিভিন্ন চক্র ভেঙে দেওয়া, জ্বালানির দাম কমানো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিভিন্ন দুর্নীতির স্বরূপ উন্মোচনের কথা তুলে ধরেন তিনি।

