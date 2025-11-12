Ajker Patrika
জাতীয়

নিখোঁজের দুই দিন পর বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক নাইম রহমান। ছবি: সংগৃহীত
নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক নাইম রহমানকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে তাঁকে মাদারীপুর থেকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় রাজধানীর মিরপুর মডেল থানায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ডায়রি (জিডি) করা হয়েছিল।

মিরপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, নিখোঁজ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তার অবস্থান শনাক্ত করা গেছে। মাদারীপুরে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেখান থেকে ঢাকায় আনার প্রক্রিয়া চলছে।

এর আগে গত রোববার সকালে মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন নাইম রহমান। তিনি পরিবারের সঙ্গে রাজধানীর মিরপুরের উত্তর পীরেরবাগ এলাকায় থাকেন। নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর বাবা সাজ্জাদ রহমান জলি থানায় জিডি করেন।

জিডিতে সাজ্জাদ রহমান উল্লেখ করেন, রোববার সকাল ১০টার দিকে ছেলে বাসা থেকে মতিঝিল শাখায় যাওয়ার উদ্দেশে বের হন। কিন্তু অফিস শেষে আর বাসায় ফেরেননি। ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ওই দিন তিনি অফিসে উপস্থিত হন। তবে দুপুর ১২টার পর নিজের ব্যাগ ও অফিসের পরিচয়পত্র কর্মস্থলে রেখে কোথাও বের হন এবং আর ফিরে আসেননি।

উদ্ধারের আগে তাঁর সর্বশেষ অবস্থান শনাক্ত হয় সায়েদাবাদ এলাকায়। সেদিন দুপুর ১২টা ৫৩ মিনিটে তিনি নিজের ব্যাচের এক সহকর্মীকে বার্তা পাঠান। সেই বার্তায় মানসিক অস্থিরতা বা হতাশার আভাস পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন তদন্তসংশ্লিষ্টরা। ঘটনার রহস্য ও নিখোঁজের কারণ নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

নিখোঁজউদ্ধারপুলিশবাংলাদেশ ব্যাংক
