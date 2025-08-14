কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বরখাস্ত এএসপি আরিফুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. আরিফুজ্জামান। তিনি রংপুর মহানগরে সহকারী উপকমিশনার (এডিসি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সংযুক্ত ছিলেন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন-২ ময়মনসিংহে।
আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নাসিমুল গনির সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আরিফুজ্জামান গত বছরের ১৪ অক্টোবর থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। এ কারণে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) অনুসারে তাঁকে ‘অসদাচরণ ও পলায়ন’-এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
এ ঘটনায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ১৪ অক্টোবর থেকে তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।
