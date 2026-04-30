Ajker Patrika
জাতীয়

বিসিবির অ্যাডহক কমিটির কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ৫৩
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে রিট করা হয়েছে। মো. গোলাম কিবরিয়াসহ সুপ্রিম কোর্টের সাত আইনজীবী আজ বৃহস্পতিবার রিটটি করেছেন।

রিটে বিসিবির নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে ১১ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠনের ৭ এপ্রিলের সিদ্ধান্ত কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, এই মর্মে রুলও চাওয়া হয়েছে। যুব ও ক্রীড়াসচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এবং বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতিকে রিটে বিবাদী করা হয়েছে।

আইনজীবী গোলাম কিবরিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইন অনুসরণ না করে নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। রিটটি শুনানির জন্য আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টে উপস্থাপন করা হতে পারে বলে জানান তিনি।

৭ এপ্রিল গঠিত ১১ সদস্যের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল। কমিটিতে রয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার মিনহাজুল আবেদীন ও আতহার আলী খান। অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সংসদ সদস্য ববি হাজ্জাজের স্ত্রী রাশনা ইমাম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাসের ছেলে মির্জা ইয়াসির আব্বাস, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের ছেলে সাঈদ ইব্রাহিম আহমদ ও অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদের ছেলে ইসরাফিল খসরু।

