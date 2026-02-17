শপথ নিয়ে যা বললেন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেড় বছরের বেশি সময় পর গঠিত হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। আজ মঙ্গলবার দেশের সব নির্বাচিত সংসদ সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের প্রধানসহ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেছেন। বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ গ্রহণ শেষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা।
সরকারের মন্ত্রণালয়ের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পাওয়ার পর আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, কঠিন কাজ, কঠিন সময়। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। একই সঙ্গে দক্ষতা বাড়াতে হবে।
তিনি আরও বলেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। জবাবদিহিও নিশ্চিত করতে চাই।
জহির উদ্দিন স্বপন তা৭র প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘দলের পক্ষ থেকে এই পুরস্কারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি। তিনি আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করব।’
শেখ রবিউল ইসলাম বলেন, ‘যোগ্য বিবেচনা করেই তারেক রহমান আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আস্থার মর্যাদা রাখতে চাই। চ্যালেঞ্জ আছে। আমরা চ্যালেঞ্জ নিতেও জানি।’
মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া বিএনপির জোটসঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. জুনায়েদ আব্দুর রহিম (জোনায়েদ সাকি) প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘এটি বড় দায়িত্ব। শহীদদের আত্মত্যাগকে মর্যাদা দিয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব। বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই।’
নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।৮ মিনিট আগে
প্রথমবার সংসদ সদস্য হয়েই মন্ত্রী হলেন মানিকগঞ্জ-৩ (সদর ও সাটুরিয়া) আসনে আফরোজা খানম রিতা। স্বাধীনতার পর এই আসনে তিনিই একমাত্র নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।১১ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফকির মাহবুব আনাম (স্বপন ফকির) নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তাঁকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।২০ মিনিট আগে
বাংলাদেশে কবে থেকে রোজা শুরু হবে, কোন রাতে সেহরি খেতে হবে, তা জানা যাবে আগামীকাল বুধবার। ওই দিন সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় রমজান মাসের চাঁদ দেখার খবর পর্যালোচনা করা হবে। এরপর রোজা শুরুর...৩৮ মিনিট আগে