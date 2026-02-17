Ajker Patrika
শপথ নিয়ে যা বললেন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৪৮
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জহির উদ্দিন স্বপন, শেখ রবিউল ইসলাম ও জুনায়েদ সাকি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেড় বছরের বেশি সময় পর গঠিত হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। আজ মঙ্গলবার দেশের সব নির্বাচিত সংসদ সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের প্রধানসহ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেছেন। বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ গ্রহণ শেষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা।

সরকারের মন্ত্রণালয়ের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পাওয়ার পর আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, কঠিন কাজ, কঠিন সময়। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। একই সঙ্গে দক্ষতা বাড়াতে হবে।

তিনি আরও বলেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। জবাবদিহিও নিশ্চিত করতে চাই।

জহির উদ্দিন স্বপন তা৭র প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘দলের পক্ষ থেকে এই পুরস্কারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি। তিনি আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করব।’

শেখ রবিউল ইসলাম বলেন, ‘যোগ্য বিবেচনা করেই তারেক রহমান আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আস্থার মর্যাদা রাখতে চাই। চ্যালেঞ্জ আছে। আমরা চ্যালেঞ্জ নিতেও জানি।’

মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া বিএনপির জোটসঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. জুনায়েদ আব্দুর রহিম (জোনায়েদ সাকি) প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘এটি বড় দায়িত্ব। শহীদদের আত্মত্যাগকে মর্যাদা দিয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব। বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই।’

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারেক রহমানের বেতন-ভাতা কত হবে

টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হচ্ছেন খলিলুর রহমান ও আমিন উর রশীদ

২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেলেন যাঁরা

আমরা ভালো নেই—গুলিতে নিহত ভোলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রী

শপথ শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বিনিময়

প্রথমবার এমপি হয়েই মন্ত্রী হলেন মানিকগঞ্জের আফরোজা খানম

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী হলেন টাঙ্গাইলের স্বপন ফকির

রোজা শুরু নিয়ে যা জানাল ইসলামিক ফাউন্ডেশন

