সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্যের শপথ নেবেন না বিএনপির এমপিরা

সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলেও বিএনপির সংসদ সদস্যরা আজ মঙ্গলবার সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন না। যদিও আজ তাঁদের দুটি শপথ পড়ার কথা ছিল।
কিন্তু সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিএনপির সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ার আগে সংক্ষপ্তি বক্তব্যে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সংবিধানে এ বিষয় যুক্ত না থাকায় বিএনপির সংসদ সদস্যরা আজ সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন না। তিনি বলেন, ‘আমরা গণপরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইনি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁরা শপথবাক্য পাঠ করেন। শপথ পড়ান প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।৯ মিনিট আগে
নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর অংশ হিসেবে রাজধানীর জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ১২ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।১৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর দীর্ঘ দুই দশক পর সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দলের চেয়ারপারসন তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য ও সংসদ সদস্যরা আগামী আজ শপথ গ্রহণ করবেন।৪৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ ও সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার কারণে দুজনকে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা হলেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্কলার্সহোমের এক শিক্ষক এবং এক মসজিদের ইমাম।১ ঘণ্টা আগে