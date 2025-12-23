Ajker Patrika
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ৯

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৫৯
দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আরও ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ মঙ্গলবার এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল সোমবার ডিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুই গণমাধ্যম এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ও উদীচীর কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মোট ৩১ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সে হিসাবে এসব নাশকতার ঘটনায় এখন পর্যন্ত মোট ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

