শেখ হাসিনা, রেহানা ও টিউলিপ কেন আইনজীবী পাননি, ব্যাখ্যা দিলেন বিচারক

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি
পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দের দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিকের মামলায় যে কারণে আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়নি, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিচারক। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. রবিউল আলম এ মামলার রায় ঘোষণা করেন।
রায়ে শেখ রেহানাকে ৭ বছর, শেখ হাসিনাকে ৫ বছর ও টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মামলায় অপর ১৪ আসামিকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৭ জনের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়।
রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক রবিউল আলম বলেন, নাগরিক হওয়ায় পৃথিবীর যেখানে অবস্থান করুক না কেন সেই আসামির বিচার করতে আইনে কোনো বাধা নেই। এ মামলায় পলাতক রয়েছেন শেখ হাসিনাসহ ১৬ জন (বাকি এক আসামি আজ আদালতে উপস্থিত ছিলেন)।
আদালত বলেন, ১৬ জন পলাতক থাকায় তাঁদের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। রাষ্ট্রপক্ষ থেকেও কোনো আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়নি।
আইনজীবী কেন নিয়োগ দেওয়া হয়নি—তার ব্যাখ্যায় আদালত বলেন, বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে কেবলমাত্র মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে এমন ধারার মামলার ক্ষেত্রে পলাতক আসামির ক্ষেত্রে স্টেট ডিফেন্স (রাষ্ট্রনিযুক্ত) ল ইয়ার (আইনজীবী) নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে।
আদালত বলেন, ‘মৃত্যুদণ্ডযোগ্য ধারা না থাকলে মামলায় পলাতক আসামির ক্ষেত্রে ডিফেন্স ল ইয়ার ল নিয়োগ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের কোনো ধারার অভিযোগ না থাকায় আসামিদের জন্য ডিফেন্স ল ইয়ার নিয়োগ প্রদানের কোনো সুযোগ নেই।’
আদালত আরও বলেন, উচ্চ আদালতের অনেক সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আদালতের শুনানির অধিকার দাবি করার আগে সংশ্লিষ্ট আসামিকে আগে বিচার প্রক্রিয়ায় নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং পরে বিচার দাবি করতে হয়। অন্যথায় আসামি বিচারিক সুবিধা পেতে পারে না।
উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের পাঁচজন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী সম্প্রতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে লেখা এক চিঠিতে এ বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। চিঠিতে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রতিমন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক এই মামলা লড়ার ন্যূনতম অধিকারও পাননি। অভিযোগ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা বা আইনজীবীর নিয়োগের সুযোগ কিছুই তিনি (টিউলিপ) পাননি।
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। প্লট বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলার রায়ে বরাদ্দ বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।৩১ মিনিট আগে
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। প্লট বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলার রায়ে বরাদ্দ বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
আজ সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক মো. রবিউল আলম শেখ রেহানার নামে একটি প্লট বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগে করা মামলার রায় ঘোষণা করেন।
রায়ে শেখ রেহানাকে সাত বছর, শেখ হাসিনাকে পাঁচ বছর ও টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য ১৪ জনকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১৭ জনের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।
একই সঙ্গে এই মামলায় জব্দ করা সমস্ত নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র আপিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আদালত আদেশের অনুলিপি রাজউকের চেয়ারম্যান ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, প্লট বরাদ্দসংক্রান্ত গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউকের সমস্ত নথিপত্র, শেখ রেহানার আয়করসংক্রান্ত নথিপত্র ও প্লট রেজিস্ট্রেশন করার দলিলপত্র এই মামলায় জব্দ করা হয়েছিল।
পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দের দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিকের মামলায় যে কারণে আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়নি, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিচারক। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. রবিউল আলম এ মামলার রায় ঘোষণা করেন।১৭ মিনিট আগে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে প্রশ্ন তোলাকে ‘অরুচিকর’ বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন, এসব প্রশ্ন তোলা খুবই অরুচিকর বিষয়। এটা মা-ছেলের সম্পর্ক।
আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ড. আসিফ নজরুল এসব কথা বলেন।
আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে কোনো রকমের আইনগত বাধা আছে বলে আমার জানা নেই। যদি কোনো বাধা থেকেও থাকে, আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব। ওনার নিরাপত্তার ব্যাপারেও আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব।’
আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমি নিজে বিশ্বাস করি, কোনটা উপযুক্ত সময়, সেটা ভালোভাবে নির্ধারণের ক্ষমতা ওনার রয়েছে। উনি উপযুক্ত সময়ে দেশে আসবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।’
ড. আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা অনেকে অনেক মন্তব্য করে থাকি, প্রশ্ন তুলি, উনি কেন আসছেন না। আমার কাছে এসব প্রশ্ন তোলা খুবই অরুচিকর মনে হয়। এটা মা-ছেলের সম্পর্ক। এখানে বেগম খালেদা জিয়ার কোনো নির্দেশনা রয়েছে কি না, এখানে ব্যক্তিগতভাবে তারেক রহমানের কোনো রকম চিন্তা আছে কি না। সেটা নিয়ে প্রি-জাজ করা বা মন্তব্য করা আমার কাছে রুচিকর মনে হয় না।’
এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের বুঝতে হবে এটা মা-ছেলের সম্পর্ক। সবচেয়ে ভালো উনারাই বোঝেন, কখন আসতে হবে। এগজ্যাকটলি কখন কোন পদক্ষেপ নিতে হবে।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখনো ভোটার হননি বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ। আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কি ভোটার হয়েছেন? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, ‘আমার জানামতে হননি।’
তাহলে উনি কি প্রার্থী এবং ভোটার হতে পারবেন? এমন প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, ‘করতে পারেন, যদি কমিশন সিদ্ধান্ত নেয়।’
এটা শুধু তারেক রহমানের জন্য প্রযোজ্য কি না? এমন প্রশ্নে ইসি সচিব বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে একজনকে চিহ্নিত করছেন কেন? এটা আপনার ক্ষেত্রেও হতে পারে।’
ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করছি, কাজেই সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, পেশা, জন্মতারিখ, তাঁর ভোটার ঠিকানা এবং ছবি—এই সাতটা ফিল্ড এ মুহূর্তে পরিবর্তন করা যাবে না উল্লেখ করে ইসি সচিব বলেন, ‘ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার পর কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি পুনরায় এই সাতটা ফিল্ডেও সংশোধনের প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করব। এ মুহূর্তে যেগুলো করা যাবে সেগুলো হচ্ছে—স্বামী বা স্ত্রীর নাম, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধর্ম প্রতিবন্ধকতার ধরন দেখে, টেলিফোন নম্বর।’
ইসি সচিব বলেন, ‘টেলিফোন নম্বরের জন্য অনেকেই সমস্যা পড়ছেন, তারা যে টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করেছেন, এনআইডিতে সেই টেলিফোন নম্বর কার্যকর নেই। অনলাইন রিটার্ন জমার কারণে এ জিনিসগুলো সংশোধনের সুযোগ রাখছি। কিন্তু ওই সাতটা ফিল্ডে আমরা এ মুহূর্তে সংশোধনের সুযোগটা দিতে পারছি না। কারণ হচ্ছে, যদি ঠিকানা পরিবর্তন হয় বা নাম পরিবর্তন হয়, তাহলে এটা ভোটার তালিকায় প্রভাব পড়বে। সেজন্য আমরা এ মুহূর্তে এটা করব না।’
ইসি সচিব আরও বলেন, নতুন এনআইডি আপনার নিবন্ধন কার্যক্রম চালু আছে এবং এটা চালু থাকবে। এখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি হবেন বা হয়েছেন তাঁরাই যাঁরা ৩১ অক্টোবর ১৮ বছর পূরণ করেছেন এবং নিবন্ধিত হয়েছেন।
এদিকে পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে প্রবাসীদের ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধনের সময়সীমা ছিল। সেটি বাড়িয়ে ২৫ ডিসেম্বর করা হয়েছে। আর ইন কান্ট্রি পোস্টাল ভোটের (আইসিপিভি) জন্য তফসিল ঘোষণার পর থেকে ১৫ দিন মেয়াদে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটা চালু করা হবে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম দুদকের কোনো সাবেক চেয়ারম্যান একই সংস্থার অনুসন্ধানের মুখোমুখি হচ্ছেন।
দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, আলোচিত স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতিবাজ ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু এবং ইকবাল মাহমুদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক যোগসাজশের অভিযোগ উঠে এসেছে।
অভিযোগে বলা হয়েছে, ইকবাল মাহমুদের ভাই সাদিক মাহমুদ বকুল ছিলেন ঠিকাদার মিঠুর ব্যবসায়িক সহযোগী। এই সম্পর্কের সুযোগে তাঁরা স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ইকবাল মাহমুদের প্রভাবের কারণে দীর্ঘদিন মিঠু ও বকুল—দু’জনই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন।
তদন্ত সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ঠিকাদার মিঠুর কাছ থেকে রাজধানীর গুলশানের অভিজাত এলাকায় দুটি ফ্ল্যাট গ্রহণ করেছিলেন ইকবাল মাহমুদ—এমন অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থপাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের বিষয়েও অনুসন্ধান চালাবে দুদক।
পাশাপাশি তাঁর ভাই সাদিক মাহমুদ বকুলের সম্পদের উৎস, বিদেশে সম্ভাব্য লেনদেন এবং যৌথ ব্যবসার আর্থিক তথ্যও খতিয়ে দেখা হবে।
উল্লেখ্য, ১১ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তারের পর রিমান্ডে থাকা অবস্থায় ঠিকাদার মিঠুর কাছ থেকে স্বাস্থ্য খাতের বিস্তৃত অনিয়ম, পাচারকৃত অর্থ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় দুদক। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে এই অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দুদক সূত্র।
