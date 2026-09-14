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আ জ ম নাছিরের বিরুদ্ধে ১৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আ জ ম নাছিরের বিরুদ্ধে ১৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা
ফাইল ছবি

প্রায় ১৪ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ সোমবার দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, ক্ষমতার অপব্যবহার, আয়কর ফাঁকি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আ জ ম নাছির উদ্দীনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করা হয়। অনুসন্ধানে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত তাঁর জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৩ কোটি ৯৯ লাখ ৪১ হাজার ৫৭০ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়।

অনুসন্ধানে পাওয়া নথিপত্র অনুযায়ী, ওই সময় পর্যন্ত আ জ ম নাছিরের নামে ২ কোটি ৩০ লাখ ১৮ হাজার ৯১০ টাকার স্থাবর এবং ২৬ কোটি ৩৮ লাখ ১ হাজার ২৮৫ টাকার অস্থাবর সম্পদ ছিল। একই সময়ে তাঁর ৬ কোটি ১৮ লাখ ৯৭ হাজার ৮ টাকার দায়-দেনার তথ্য পাওয়া যায়।

দায় বাদ দেওয়ার পর আ জ ম নাছিরের নিট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২ কোটি ৪৯ লাখ ২৩ হাজার ১৮৭ টাকা। এর সঙ্গে পারিবারিক ও অন্যান্য খাতে ১৮ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাজার ৬৪৮ টাকা ব্যয় যোগ করে অনুসন্ধানে তাঁর মোট অর্জিত সম্পদের মূল্য ৪০ কোটি ৬১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, একই সময়ে আ জ ম নাছিরের গ্রহণযোগ্য আয় পাওয়া গেছে ২৬ কোটি ৬২ লাখ ৩৭ হাজার ২৬৫ টাকা। সেই হিসাবে তাঁর জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩ কোটি ৯৯ লাখ ৪১ হাজার ৫৭০ টাকা।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়েছে, আ জ ম নাছির উদ্দীন দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অসাধু উপায়ে অর্জিত এসব সম্পদ জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণভাবে অর্জন ও ভোগদখলে রেখেছেন।

এ ঘটনায় অনুমোদিত মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিষয়:

মেয়রদুর্নীতিচসিকচট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনমামলাঅভিযোগদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
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