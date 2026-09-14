Ajker Patrika
En
জাতীয়

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নজরুলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার আবেদন রুমিন ফারহানার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নজরুলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার আবেদন রুমিন ফারহানার
রুমিন ফারহানা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানহানিকর ও আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নজরুল ইসলাম ছোটনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর আবেদন করেছেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। আজ সোমবার এই আবেদন করা হয়।

রুমিন ফারহানা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য।

আবেদনে বলা হয়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আইন কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত থেকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নজরুল ইসলাম ছোটন তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে রুমিন ফারহানাকে লক্ষ্য করে গত ১১ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আপত্তিকর, মানহানিকর ও কুরুচিপূর্ণ স্ট্যাটাস প্রদান করেছেন। দায়িত্বে থাকা সরকারি আইন কর্মকর্তার কাছ থেকে এ ধরনের হুমকি, অশোভন, কুরুচিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আচরণ কেবল একজন নারী ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর জন্য অপমানজনক নয়, বরং এটি অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের ভাবমূর্তি ও পেশাদারত্বকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে।

আবেদনে আরও বলা হয়, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে, কোনো দলের নয়। রাষ্ট্রপক্ষের একজন ডিএজির (ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল) কাছ থেকে এরূপ শিষ্টাচারবহির্ভূত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নজরুল ইসলাম ছোটনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান রুমিন ফারহানা।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টঅ্যাটর্নি জেনারেলরুমিন ফারহানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত