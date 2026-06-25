Ajker Patrika
জাতীয়

সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত পাসপোর্ট, বিআরটিএ ও বিচার-সংশ্লিষ্ট সেবা: টিআইবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ১২: ৩৫
সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত পাসপোর্ট, বিআরটিএ ও বিচার-সংশ্লিষ্ট সেবা: টিআইবি
ছবি: সংগৃহীত

গত এক বছরে খানা জরিপে সেবা খাতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত তিন খাত চিহ্নিত করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। পাসপোর্ট, বিআরটিএ, বিচার-সংশ্লিষ্ট সেবা, আইনশৃঙ্খলা ও ভূমি—এই পাঁচ সংস্থাকে এই সময়ে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত বলছে সংস্থাটি। প্রতিষ্ঠানটির খানা জরিপে একই সঙ্গে সর্বোচ্চ গড় ঘুষ গ্রহণকারী হিসেবে উঠে এসেছে পাসপোর্ট, বিআরটিএ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, কৃষি ও ভূমি সেবা খাত।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে ‘সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫’ প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। ১৮টি খাত ও সেবার ওপর জরিপ চালিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

টিআইবির খানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে সেবা খাতে জরিপ চালিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

বিষয়:

টিআইবিবিআরটিএপাসপোর্ট
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