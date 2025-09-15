Ajker Patrika
শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫৭
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আবারও ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে যাচ্ছে দুটি বিদেশি এয়ারলাইন্স। যাত্রীদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে ও আন্তর্জাতিক সংযোগ পুনরায় জোরদার করতে ওমানভিত্তিক সালাম এয়ার এবং আমিরাতভিত্তিক ফ্লাই দুবাই শিগগিরই ফ্লাইট অপারেশন চালু করবে।

বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী ইব্রাহীম খলিল জানান, আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে সালাম এয়ার চট্টগ্রাম–মাস্কাট রুটে ফ্লাইট চালু করছে। আর ২৬ অক্টোবর থেকে পুনরায় অপারেশন শুরু করবে ফ্লাই দুবাই।

এর আগে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি ও বিভিন্ন জটিলতার কারণে একে একে বেশ কয়েকটি বিদেশি এয়ারলাইন্স চট্টগ্রাম থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়। সর্বশেষ গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর ফ্লাই দুবাই তাদের ফ্লাইট বন্ধ করে দেয়। এর আগে থাই এয়ার, থাই স্মাইল এয়ার, ওমান এয়ার, স্পাইস জেট, জাজিরা এয়ারওয়েজ, মালিন্দো এয়ার, রোটানা এয়ার, হিমালয়ান এয়ার, রাস আল কাইমা এয়ার এবং টাইগার এয়ারওয়েজও চট্টগ্রাম ছেড়ে যায়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি ও রাজস্ব আয় বাড়ায় শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আবারও বিদেশি এয়ারলাইন্সের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিমানবন্দরটির রাজস্ব আয় দাঁড়িয়েছে ২৭০ কোটি ৪৯ লাখ টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা বেশি।

যাত্রী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রুটে যাতায়াত করেছেন প্রায় ৩ লাখ ৯২ হাজার ৪৫৬ জন যাত্রী। যদিও এর আগের বছর এ সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ লাখ ৮২ হাজার ৫৪০ জন। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ রুটে একই সময়ে যাত্রী হয়েছেন মাত্র ৬ হাজার ৬৯০ জন, যা গত কয়েক বছরের তুলনায় কম।

বিমানবন্দরএয়ারলাইনসচট্টগ্রামফ্লাইটপাঠকের আগ্রহ
