১৭ কোটি মানুষকে খাদ্য দিচ্ছি, ১৩ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিচ্ছি: প্রধান উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০: ২৩
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: প্রেস উইং
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: প্রেস উইং

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। আমরা আয়তনে ইতালির অর্ধেক। তবুও আমরা ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান দিচ্ছি। পাশাপাশি আমরা মিয়ানমারে সহিংসতার কারণে পালিয়ে আসা ১৩ লাখ রোহিঙ্গাকেও আশ্রয় ও সহায়তা দিচ্ছি।’

আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) ইতালির রোমে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদর দপ্তরে আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য ফোরামের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রধান বক্তার বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

ড. ইউনূস বলেন, ‘ক্ষুধা অভাবের কারণে নয়, বরং এটি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা। ২০২৪ সালে বিশ্বের ৬৭৩ মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধার্ত ছিল, অথচ আমরা পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করি। এটি উৎপাদনের ব্যর্থতা নয়, এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা, নৈতিক ব্যর্থতা।’

ড. ইউনূস আরও বলেন, ‘যখন আমরা ক্ষুধা দূর করতে কয়েক বিলিয়ন ডলার তুলতে পারি না, তখন পৃথিবী অস্ত্রে ব্যয় করে ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। একে কি আমরা উন্নয়ন বলব?’ তিনি আহ্বান জানান, ‘আমাদের এই ব্যবস্থা বদলাতে হবে।’

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন চালের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাল, শাকসবজি ও মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে আমরা বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর একটি। আমাদের কৃষকেরা তাঁদের আবাদ ঘনত্ব ২১৪ শতাংশে উন্নীত করেছেন। আমরা ১৩৩টি জলবায়ু-সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দিচ্ছি।’

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ২০১৬ সালে যে নোবেল পিস লরিয়েটস অ্যালায়েন্স ফর ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড পিস গঠন করেছিল, তার একজন সদস্য হিসেবে আমি গর্বিত। এটি এখন এফএওর এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।’

অধ্যাপক ইউনূস আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ বৈশ্বিক সহযোগিতায় গর্বিত। আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যবিরোধী বৈশ্বিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এফএও এবং জি২০-এর সহযোগিতায় আমরা কারিগরি, আর্থিক ও নৈতিক সহায়তায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি থ্রি জিরো বিশ্ব গড়তে এখন আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।’

বিষয়:

বাংলাদেশমিয়ানমারড. মুহাম্মদ ইউনূসরোহিঙ্গাপ্রধান উপদেষ্টা
