সিসিইউতে খালেদা জিয়া—এভারকেয়ারের সামনে বিএনপি নেতা–কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রে জটিল সংক্রমণের কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। এ অবস্থায় শুক্রবার রাত থেকে হাসপাতালের সামনে দলে দলে জড়ো হচ্ছেন বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীরা।
রাত সোয়া ১১টার দিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান হাসপাতালে এসে পৌঁছান। তাঁর পরপরই আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতার গাড়ি এভারকেয়ারের প্রবেশমুখে থামতে দেখা যায়। হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীদের মুখে ছিল গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ।
দেশি–বিদেশি বিশেষজ্ঞসহ গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনেই চলছে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা। দুপুরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, চিকিৎসকদের মূল্যায়নে তাঁর অবস্থা ‘অত্যন্ত সংকটময়’। বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে তাঁর সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসও।
প্রায় ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরেই হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থরাইটিস, লিভার সিরোসিস ও কিডনির জটিলতাসহ একাধিক দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন। গত রোববার হঠাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাঁকে দ্রুত এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসে জটিল সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।
উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান এবং সেখানে ১১৭ দিন অবস্থানের পর গত ৬ মে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পর থেকে শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি’ গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ বাদ দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অধ্যাদেশ, ২০২৫ চূড়ান্ত অনুমোদন করায় গভীর হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। পাশাপাশি রাষ্ট্রসংস্কার কেবলই ফাঁকা বুলি কি না—এমন প্রশ্নও করছে সংস্থাটি।
সংস্থাটি বলছে, দুদকের সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার পাশাপাশি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে এ সুপারিশ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তা উপেক্ষা করে উপদেষ্টা পরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রমাণ করে, দুদককে একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠনের সরকারি প্রতিশ্রুতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।
আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত লিখিত বিবৃতিতে এসব কথা জানানো হয়।
টিআইবি জানায়, সব রাজনৈতিক দলের সম্পূর্ণ ঐকমত্য এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে জুলাই সনদে প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও চূড়ান্ত অধ্যাদেশে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।
সংস্থাটির দাবি, এটি সরকারের অভ্যন্তরে সংস্কারবিরোধী প্রভাবশালী মহলের ষড়যন্ত্রের অংশ, যারা রাষ্ট্রসংস্কারের অভীষ্টকে জিম্মি করে রেখেছে। টিআইবি প্রশ্ন তুলেছে, ১১টি সংস্কার কমিশন গঠনের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রধান উপদেষ্টা কি এই বার্তাই দিচ্ছেন যে, রাষ্ট্রসংস্কার শুধুই সরকারের ‘ফাঁকা বুলি’?
বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা, অংশীজনদের মতামত এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে দুদক সংস্কার কমিশন ‘বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি’ গঠনের সুপারিশ করেছিল। কারণ জন্মলগ্ন থেকে দুদক জন-আস্থার সংকটে ভুগছে এবং ক্ষমতাসীনদের সুরক্ষা ও প্রতিপক্ষকে হয়রানির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।
ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, এই কমিটির মাধ্যমে ছয় মাস পর পর্যালোচনা, গণশুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে দুদককে সত্যিকার অর্থে জবাবদিহিমূলক, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের সুযোগ ছিল। সরকার এ কৌশলগত প্রস্তাবের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি পরিতাপজনক এবং রাষ্ট্রসংস্কারবিরোধী এক নজির।
টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী অন্তত সাতজন উপদেষ্টা মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। অথচ জুলাই সনদে স্বাক্ষরকারী সব রাজনৈতিক দল এ প্রস্তাবে একমত হয়েছে। তাহলে সরকার কি বুঝতে পারছে না, এমন সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে জুলাই সনদ লঙ্ঘনে উৎসাহিত করছে? তাহলে কেন এত রক্তক্ষয়ী আত্মত্যাগ হয়েছে? দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণের পথ রুদ্ধ করে কিসের রাষ্ট্রসংস্কার?
টিআইবি জানায়, খসড়া অধ্যাদেশ পর্যালোচনার সুযোগে সংস্থাটি দেখেছে—বিদ্যমান আইনের তুলনায় এতে কিছু ইতিবাচক সংশোধন ছিল, যার জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী, চূড়ান্ত অধ্যাদেশে আরও বেশ কিছু ঐকমত্যভিত্তিক কৌশলগত সুপারিশ বাদ দেওয়া হয়েছে। ড. জামানের মতে, ‘এটি সরকারের ভেতরের স্বার্থান্বেষী ও প্রভাবশালী মহলের দুর্নীতিসহায়ক ও সংস্কারবিরোধী অবস্থান ছাড়া আর কিছুই নয়।’
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরা আউট পাস যাত্রীদের ব্যাগ কাটাছেঁড়া ও মালামাল চুরি নিয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) জানিয়েছে, বিষয়টির উৎস সৌদির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও আউট পাস যাত্রীদের যৌথ ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনার জটিলতায়।
১৪ নভেম্বর সৌদি আরব থেকে আউট পাস নিয়ে ৭৮ জন বাংলাদেশি ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনসের ET-618 ফ্লাইটে আদ্দিস আবাবা হয়ে ঢাকায় পৌঁছান। আগমনী-১ নম্বর বেল্ট থেকে ব্যাগ সংগ্রহের সময় দেখা যায়, বেশির ভাগ ব্যাগ কাটা এবং ভেতরের মালামাল অনুপস্থিত। এতে যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ভিডিও ধারণসহ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনস স্টাফদের ওপর চড়াও হন।
বেবিচক ও এয়ারলাইনস সূত্রে জানা যায়, সৌদিতে বিভিন্ন অপরাধ, কাগজপত্র জটিলতা বা মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসাসহ নানা কারণে আটক ব্যক্তিদের সৌদি ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থাপনায় আউট পাস দেওয়া হয়। এরপর তাঁদের ব্যাগ ব্যক্তিগতভাবে আলাদা রেখে নয়, বরং গড়ে মাথাপিছু প্রায় ১৫ কেজি ধরে একত্র করে এয়ারলাইনসে বুকিং করা হয়। এতে কোন ব্যাগে কার মালামাল আছে, এয়ারলাইনস তা নিশ্চিত করতে পারে না।
ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কয়েকবারই সৌদি আরব থেকে আউট পাস যাত্রীদের ব্যাগ একই ধরনের মিসিং ও কাটাছেঁড়ার ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তারা সৌদি কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে।
এয়ারলাইনসের দাবি, সৌদি ইমিগ্রেশন পুলিশ অনেক যাত্রীর মালামাল জব্দ করে, যার তালিকাও এয়ারলাইনসকে দেওয়া হয় না। ফলে দেশে এসে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।
বেবিচক বলছে, যাত্রীরা দেশের মাটিতে নেমে ব্যাগ খোলার সময় সমস্যা টের পেলেও ঘটনার উৎপত্তি মূলত সৌদির আইনগত প্রক্রিয়া ও ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতায়। এ কারণে দেশে এসে যাত্রীদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি ও উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে।
ঘটনা তদন্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বেবিচক।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি নিয়মিত তাঁর স্বাস্থ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।
একই সঙ্গে তিনবারের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ড. ইউনূস বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যেন কোনো ধরনের ঘাটতি না থাকে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দিতে সরকার প্রস্তুত। গণতান্ত্রিক উত্তরণের এই সময়ে বেগম খালেদা জিয়া জাতির জন্য ভীষণ রকম অনুপ্রেরণা। তাঁর সুস্বাস্থ্য দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় সব সহায়তা ও সমন্বয়ে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন তিনি।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আরব আমিরাতে বিক্ষোভ করে বন্দী অবশিষ্ট ২৪ জনকে অচিরেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান তিনি।
ড. আসিফ নজরুলের পোস্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো, ‘আলহামদুলিল্লাহ। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে আমাদের প্রচেষ্টা অবশেষে সাফল্যর মুখ দেখেছে। আরব আমীরাতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বন্দী অবশিষ্ট ২৪ জনকে অচিরেই মুক্তি দেয়া হচ্ছে।’
আসিফ নজরুল লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আমীরাতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের।’
উপদেষ্টা আরও লিখেছেন, ‘(উল্লেখ্য, এর আগে প্রাথমিকভাবে বন্দী ১৮৮ জনের সবাইকে গত বছর সেপ্টেম্বরে মুক্তি দেয়া হয়েছিল প্রধান উপদেষ্টার সরাসরি অনুরোধের কারণে)।’
উল্লেখ্য, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিক্ষোভের ঘটনায় প্রথম দফায় আটক ৫৭ জনের মধ্যে তিনজনকে যাবজ্জীবন, ৫৩ জনকে ১০ বছর ও একজনকে ১১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন দেশটির আদালত। পরে গত বছরের ২৮ আগস্ট দেশটির প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বাংলাদেশিদের সাজা মওকুফের অনুরোধ জানান। এতে সাড়া দেয় আমিরাত সরকার। পরে কারামুক্ত হয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে দেশে ফিরতে শুরু করেন প্রবাসীরা।
