Ajker Patrika
জাতীয়

হাসিনার রায়ের পর অল্প সহিংসতা হলেও, বড় সংঘাতের আশঙ্কা নেই: সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি। ছবি: সংগৃহীত

মানবতাবিরোধী অপরাধে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যে রায় দেওয়া হবে সেটিকে ‘বড় ধরনের ঘটনা’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনা যদি দোষী সাব্যস্ত হন তারপর দেশে কিছু সহিংসতা হলেও, বড় ধরনের কোনো সংঘাতের আশঙ্কা নেই।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি বলেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজকের রায় ‘বিশাল’ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কোনো একক দলের জন্য একেবারেই নজিরবিহীন সময়কাল।

মরিয়ার্টির মতে, ক্ষমতায় থাকতে দলটি সংবিধান সংশোধন করেছে, আইনি কাঠামো বদলেছে এবং কার্যত একদলীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছে। তবে এখন সেই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোন পথে যাবে তা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তাঁর অনুমান, যদি শেখ হাসিনাসহ অন্যদের দোষী বলে রায় ঘোষণা করা হয় তাহলে কিছু সহিংসতা দেখা দিতে পারে, তবে তা বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নেবে না। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের প্রসঙ্গে মরিয়ার্টি বলেন, ‘তারা এখন এক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের রাজনীতিতে দলটি কী ভূমিকা নিতে চায়, সেটি তাদের ঠিক করতে হবে।’

আর যদি শেখ হাসিনা খালাস পান, তাহলে দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর ভাষায়, ‘বাংলাদেশে এখন কিছুটা রক্ত ক্ষুধার ভাব রয়ে গেছে।’

বিষয়:

মামলাআদালতআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...