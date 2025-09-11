Ajker Patrika
> জাতীয়

কমিশন জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবে না: অধ্যাপক আলী রীয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ২১
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ফাইল ছবি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ফাইল ছবি

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেবে না বলে জানিয়েছেন কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রিয়াজ। তিনি বলেন, সনদ বাস্তবায়নের ক্ষমতা কমিশনের নেই। কমিশন কেবল সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারকে সুপারিশ করতে পারে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে আলী রীয়াজ এ কথা বলেন। বৈঠকে প্রায় ২৯টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়।

দলগুলোর উদ্দেশে আলী রীয়াজ বলেন, সর্বশেষ আলোচনায় আমরা কিছু কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছিলাম, যার একটি খসড়া আপনাদের দেওয়া হয়েছিল। সেই খসড়ার ওপর আপনারা মতামত দিয়েছেন। অঙ্গীকারনামার বিষয়েও বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে চূড়ান্ত খসড়াটি আজ বিকেলেই আপনাদের হাতে পৌঁছে যাবে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিকবার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এই প্যানেলে দুজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, তিনজন আইনজীবী এবং একজন আইনের শিক্ষক ছিলেন। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পেরেছি যে জুলাই সনদের কিছু বিষয় অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবায়ন করতে পারে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ জোর দিয়ে বলেন, কমিশন নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় না। বরং আমরা বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সরকারকের কাছে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করতে আগ্রহী।

বিষয়:

সরকারজাতীয় ঐকমত্য কমিশনজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

সাংবাদিককে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত

রাকসু নির্বাচন: প্রাথমিক তালিকায় ভিপিসহ ৭ জনের প্রার্থিতা বাতিল

নেপালের সামনে ভারতবিরোধী মনোভাব ও হিন্দুত্ববাদের জটিল সমীকরণ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরের সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

জামায়াত আমিরের সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইসলামাবাদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

ইসলামাবাদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

কমিশন জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবে না: অধ্যাপক আলী রীয়াজ

কমিশন জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবে না: অধ্যাপক আলী রীয়াজ

ফরিদপুরে রেল অবরোধ, কমলাপুর থেকে দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন

ফরিদপুরে রেল অবরোধ, কমলাপুর থেকে দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন