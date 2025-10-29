Ajker Patrika
শেখ হাসিনার ইন্টারভিউ যাঁরা নিচ্ছেন, তাঁরা যেন কনটেক্সট ভুলে না যান: প্রেস সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ৪৪
সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং
সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইন্টারভিউ যাঁরা করছেন, তাঁদের তাঁর আগের কর্মকাণ্ড মনে রাখার কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘যাঁরা উনাকে ইন্টারভিউ করছেন, আমরা মনে করি, অবশ্যই এই কনটেক্সট (পটভূমি) যেন কেউ ভুলে না যান। আমরা এটা দেখছি, উনি যেই দাবিগুলো করেন, সেটা যেন আনকনটেস্টেড (একপক্ষীয়) না থাকে।’

আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন শফিকুল আলম।

প্রেস সচিব বলেন, ‘একটা বিষয়ে আমরা বারবার বলছি, এটা জাতিসংঘের রিপোর্টেও প্রমাণিত যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে উনার (শেখ হাসিনা) চেয়ে বড় খুনি বা মানবাধিকার লঙ্ঘন এ রকম ভয়ানকভাবে কেউ করেননি। এটা আমরা বারবার বলছি এবং এটা জাতিসংঘের রিপোর্টেও স্পষ্টভাবে এসেছে। পরবর্তীকালে আল-জাজিরা এক ঘণ্টার একটা প্রোগ্রাম করেছে, সেখানে দেখা গেছে যে, উনি খুন করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যাঁরা উনাকে ইন্টারভিউ করছেন, আমরা মনে করি, অবশ্যই এই কনটেক্সট (পটভূমি) যেন কেউ ভুলে না যান। আমরা এটা দেখছি, উনি যেই দাবিগুলো করেন, সেটা যেন আনকনটেস্টেড (একপক্ষীয়) না থাকে।’

আজ যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট এবং আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপি শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে সুযোগ না দিলে ভোট বর্জনের কথা বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হতে পারে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম জানান, তাঁরা তা মনে করছেন না।

সাক্ষাৎকারটি নজরে এসেছে কি না—জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা ইন্টারভিউ এখনো দেখি নাই। সাক্ষাৎকার আমরা আগে পড়ি, তারপর এ বিষয়ে মন্তব্য করতে পারব।’

শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার গ্রহণে আইনগত বিধিনিষেধ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রেস সচিব বলেন, শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বলতে পারবেন।

আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, ‘কিন্তু আওয়ামী লীগ তো কোথাও নাই। আমরা তো আওয়ামী লীগকে দেখি না। দুই-একটা ঝটিকা মিছিল করে, সেই অনুযায়ী কেউ দুই-একটা ডলার পায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত আছে।’

আন্তর্জাতিক আদালতে আওয়ামী লীগের অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রেস সচিব বলেন, ‘গতকাল (মঙ্গলবার) একটা স্থানীয় মিডিয়ায় দেখলাম, আইসিসিতে তাঁর (শেখ হাসিনা) পার্টি একটি ক্লেইম করেছে। তিনি যে ভয়ানক রকম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন, তার কোনো উল্লেখ আমরা সেখানে দেখি নাই। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।’

প্রেস সচিব আরও বলেন, ‘আওয়ামী লীগ দাবি করছে, ৪০০ জন মারা গেছে। সেটাও আনকনটেস্টেড দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ যাঁরা জমা দিয়েছেন, আমাদের টাকা চুরি করেছেন, সেই টাকা দিয়ে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে দামি ল ফার্মকে নিয়োগ করে এই ধরনের কাজ তাঁরা করেছেন। আমাদের দেশের চুরির টাকায় এই কাজ করেছেন তাঁরা, এটাকেও আবার কেউ কেউ প্রমোট করছেন।’

