৩০টি মিটারগেজ রেল ইঞ্জিন কিনবে বাংলাদেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রেলপথ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ বা ট্রেন ইঞ্জিন কেনার পরিকল্পনা করছে। এই ইঞ্জিনগুলোর কারিগরি দিক, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ও পরিচালনার সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত রোববার রেল মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে যাচাই-বাছাইয়ের প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর করার প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই লোকোমোটিভগুলো কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ রেলওয়ে এসব ইঞ্জিনের জন্য খসড়া স্পেসিফিকেশন তৈরি করেছে।

কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রধান রেল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন এবং সদস্যসচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক। কমিটিতে আরও আছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের একজন অধ্যাপক। প্রয়োজন হলে কমিটি নতুন সদস্যও অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কমিটি ইঞ্জিন ও যন্ত্রাংশের কর্মক্ষমতা, আধুনিক প্রযুক্তি, জ্বালানি দক্ষতা, খুচরা যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং বাংলাদেশের পরিবেশে ব্যবহার উপযোগিতা বিবেচনা করে স্পেসিফিকেশন যাচাই করে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে।

রেলপথরেলওয়েবাংলাদেশ রেলওয়েমন্ত্রণালয়প্রধান উপদেষ্টা
