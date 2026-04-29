Ajker Patrika
জাতীয়

জুলাইকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে একটি গোষ্ঠী: নুরুল হক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ০৬
নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

মুক্তিযুদ্ধের বয়ানের মতো কতিপয় ‘স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী’ জুলাই আন্দোলনকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। জুলাই আন্দোলন নিয়ে অপপ্রচার বন্ধের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমরা যে লড়াইটা করেছি, যে সংগ্রামটা করেছি, এই সংগ্রামের পেছনে কত মানুষের অবদান, কত মানুষের ত্যাগ, সেটি আমাদের তরুণ বন্ধুরা হয়তো জানে না। তারা হয়তো মনে করেছে ফুটবলের ৯০ মিনিটের খেলায় হয়তো চান্সে কেউ ৫ মিনিটে গোল দিয়ে দিয়েছে। তারা ভেবেছে আমরাই সেরা খেলোয়াড়।’

আজ বুধবার বিকেলে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় নুরুল হক নুর এসব কথা বলেন।

জুলাই সনদ নিয়ে বিরোধী জোটের বক্তব্য প্রসঙ্গে বিএনপি জোটের এই সংসদ সদস্য বলেন, জুলাই সনদে পরিষ্কারভাবে বলা ছিল—যে বিষয়গুলোতে আমরা একসঙ্গে পৌঁছাতে পারছি না, রাজনৈতিক দলসমূহ সেগুলো জনগণের কাছে নিয়ে যাবে। জনগণ যার পক্ষে ম্যান্ডেট দেবে, তারা তাদের মতো করে করবে। তো আজকে জুলাই সনদ যেই ইস্যুতে বিএনপির দ্বিমত ছিল, নোট অব ডিসেন্ট ছিল, সেটা বিএনপি বাস্তবায়ন করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটাকে মিথ্যা...সত্যের সাথে মিথ্যাকে জড়িয়ে...। আমি মনে করি এই অপপ্রচার অন্তত আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুদের করা উচিত নয়।’

বিরোধী জোটকে উদ্দেশ করে নুরুল হক আরও বলেন, ‘আমার বিরোধী দলের বন্ধুদের বলব—আপনারা তর্কের খাতিরে তর্ক, বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা না করে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই পাঁচ বছর এই সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করুন এবং ইতিবাচক পরামর্শের মাধ্যমে সহযোগিতা করুন। ইনশা আল্লাহ আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী পাঁচ বছরে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব।’

বিষয়:

কর্মসংস্থানগণঅধিকার পরিষদনুরুল হকপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

সম্পর্কিত

