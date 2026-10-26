চুক্তিতে অর্থসচিব থাকছেন খায়েরুজ্জামান মজুমদার

চুক্তিতে অর্থসচিব থাকছেন খায়েরুজ্জামান মজুমদার
চাকরির মেয়াদ শেষে অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারকে চুক্তিতে একই পদে রেখে দিচ্ছে সরকার।
এই কর্মকর্তার অবসরোত্তর ছুটি ও এ সংক্রান্ত সুবিধা স্থগিত করে এক বছরের চুক্তিতে অর্থসচিব নিয়োগ দিয়ে আজ সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
অন্য যে কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছর মেয়াদে অর্থসচিব পদে চুক্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন খায়েরুজ্জামান মজুমদার। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারণ করা হবে।