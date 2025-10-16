Ajker Patrika
> জাতীয়

৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নিবন্ধন করতে বলল সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নিবন্ধন করতে বলল সরকার

অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় এই নির্দেশনা দেয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি এখনো অনুমোদন বা নিবন্ধন ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনা করছে। এ ধরনের অনিয়মের কারণে অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও প্রতারণার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩, সংশোধন আইন, ২০২১ এবং ২০২২ সালের বিধিমালা অনুযায়ী, নিবন্ধন ব্যতীত বা মেয়াদোত্তীর্ণ সনদ নবায়ন ছাড়া ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা পরিচালনা করা একটি গুরুতর অপরাধ।

মন্ত্রণালয় অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, আগামী ৬ নভেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (www.regtravelagency.gov.bd) নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের পরও যদি কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ব্যতীত ব্যবসা চালায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নির্দেশনা জনস্বার্থে জারি করা হয়েছে এবং এটি অদ্য (১৬ অক্টোবর) থেকেই কার্যকর হবে।

বিষয়:

পর্যটননিবন্ধনমন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপির সিদ্ধান্ত দুঃখজনক: আলী রীয়াজ

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে ভারত—ট্রাম্পের দাবির জবাবে যা বলল নয়াদিল্লি

ভাইকে ১১১ কোটি টাকার বাংলো তাহলে এ কারণেই দিয়েছেন কোহলি

মোদির গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সব মন্ত্রীর পদত্যাগ

চট্টগ্রামে অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল কারখানায় ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২৩ ইউনিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

সব গণমাধ্যমকে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

সব গণমাধ্যমকে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অপেক্ষা, চূড়ান্ত দলিলে যা যা আছে

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অপেক্ষা, চূড়ান্ত দলিলে যা যা আছে

৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নিবন্ধন করতে বলল সরকার

৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নিবন্ধন করতে বলল সরকার

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুক্রবারই, বাদ পড়লে পরেও স্বাক্ষর করা যাবে: আলী রীয়াজ

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুক্রবারই, বাদ পড়লে পরেও স্বাক্ষর করা যাবে: আলী রীয়াজ