অতিরিক্ত ডিআইজি মোজাম্মেল হক ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের বিবরণী চেয়েছে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুলিশের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) গাজী মো. মোজাম্মেল হক ও তাঁর স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেলের সম্পদের বিবরণী চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদকের তথ্যানুসন্ধানে এই দম্পতির অবৈধ সম্পদের তথ্য পাওয়ার পর এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে আজ রোববার দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম জানিয়েছেন।
দুদকের হিসাব অনুযায়ী, গাজী মো. মোজাম্মেল হকের মোট অর্জিত সম্পদ ২৭ কোটি ৪৯ লাখ ১২ হাজার ৩৮২ টাকা। এর বিপরীতে বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া গেছে ১৫ কোটি ৮০ লাখ ১৮ হাজার ৩১৩ টাকা। অর্থাৎ তাঁর অবৈধ সম্পদের পরিমাণ ১১ কোটি ৬৮ লাখ ১৪ হাজার ৬৯ টাকা।
অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেলের অর্জিত সম্পদ ৮ কোটি ৩১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৮৮ টাকা। এর মধ্যে বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া গেছে ৫ কোটি ৪৫ লাখ ৯০ হাজার ৯০৩ টাকা। তাঁর অবৈধ সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৮৫ লাখ ৪২ হাজার ৯৮৫ টাকা।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, ১৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মোজাম্মেল হক ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে পুলিশ ক্যাডারে যোগ দেন। পরে পদোন্নতির মাধ্যমে বর্তমানে তিনি অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটে কর্মরত আছেন।
এর আগে চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি মোজাম্মেল হক, তাঁর স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেল ও মেয়ে গাজী বুশরা তাবাসসুমের নামে থাকা ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন আদালত।
