Ajker Patrika
জাতীয়

দেশে ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল ছাতক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি

দেশে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ৪ দশমিক ১ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত এলাকা সিলেটের ছাতক। আজ দুপুর ১২টা ৪৬ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

রাজধানী ঢাকা থেকে ভূমিকম্পের এই উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব ১৮১ কিলোমিটার, আর ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬২৬ কিলোমিটার গভীরে।

ইন্ডিয়ান মিটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের (আইএমডি) বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে ইউরোপিয়ান-মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি)।

বিষয়:

সিলেট জেলাসিলেট বিভাগসিলেটভূমিকম্প
এলাকার খবর
