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ক্রোয়েশিয়া সীমান্তে ২৩ বাংলাদেশিসহ ৯৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী আটক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ৪৭
ক্রোয়েশিয়া সীমান্তে ২৩ বাংলাদেশিসহ ৯৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী আটক
৯৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী বসনিয়া সীমান্ত অবৈধভাবে পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। ছবি: ডয়চে ভেলে

আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ৯৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী ক্রোয়েশিয়া সংলগ্ন বসনিয়ার সীমান্ত অবৈধভাবে অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে বলে গত বৃহস্পতিবার বসনিয়ার সীমান্ত পুলিশ জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে সীমান্ত পুলিশ আরও জানায়, ওই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের দুটি দল বুধবার বসনিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্ত্রিকা এলাকার কাছের সীমান্ত অবৈধভাবে পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই তাদের আটকে দেওয়া হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, একটি দলে ছিলেন ৪০ জন পাকিস্তানি ও ২৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক।

এ ছাড়া, একই এলাকায় আরও ৩৩ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর আরেকটি দলকেও আটকে দেওয়া হয়। সেই দলে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকেরা ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিবাসনপ্রত্যাশীরা সাভা নদী পার হওয়ার জন্য যে দুটি নৌকা ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিলেন, পুলিশ সেগুলো জব্দ করেছে। সন্দেহভাজন দুই পাচারকারীকে শনাক্ত করার কথাও জানিয়েছে পুলিশ।

বসনিয়ার কাছের বলকান রুট নামে পরিচিত এলাকা দিয়ে বৈধ নথিপত্রহীন অভিবাসীরা প্রায়ই ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্ত সংস্থা ফ্রন্টেক্স-এর তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের প্রথম সাত মাসে বলকান রুটে চার হাজার ৯০০-রও বেশি অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ফ্রন্টেক্সের পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা ২৬ শতাংশ কম।

সূত্র: ডয়চে ভেলে

বিষয়:

সীমান্তআটকঅভিবাসনপুলিশক্রোয়েশিয়াবাংলাদেশি
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