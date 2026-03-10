Ajker Patrika
জাতীয়

বিআরটিসি বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিআরটিসি বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু
ফাইল ছবি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখো যাত্রীদের নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী ভাড়ায় যাতায়াত নিশ্চিত করতে ঈদ স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু করছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)। এ উপলক্ষে বিআরটিসি বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে মঙ্গলবার (১০ মার্চ) থেকে।

আজ মঙ্গলবার বিআরটিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মোস্তাকিম ভূঞা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি বাসের অগ্রিম টিকিট আজ ১০ মার্চ থেকে বিক্রি শুরু হয়েছে। এছাড়া আগামী ১৬ মার্চ থেকে ‘ঈদ স্পেশাল বাস সার্ভিস’ চালু করা হবে।

বিআরটিসি জানিয়েছে, সংস্থার সংশ্লিষ্ট ডিপো থেকে বিভিন্ন রুটের বাসের অগ্রিম টিকিট সংগ্রহ করা যাবে। ঈদযাত্রায় যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে এবং সাশ্রয়ী ভাড়ায় যাতায়াত নিশ্চিত করতে এ বিশেষ সেবা চালু করা হয়েছে।

জনসাধারণকে বিআরটিসির এই ঈদ স্পেশাল সার্ভিস গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিবাসবিআরটিসিঈদযাত্রা
