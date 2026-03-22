Ajker Patrika
জাতীয়

হাদি হত্যা: ‘আমি এই কাজ করিনি’— ভারতে গ্রেপ্তার ফয়সালের দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ১৪: ১৩
হাদি হত্যা: ‘আমি এই কাজ করিনি’— ভারতে গ্রেপ্তার ফয়সালের দাবি
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া ।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল দাবি করেছেন, তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নন। আজ রোববার ১৪ দিনের পুলিশি রিমান্ড শেষে তাঁকে ও অপর অভিযুক্ত আলমগীর হোসেনকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

আদালতে নেওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফয়সাল বলেন, ‘আমি এই কাজ করিনি। আমি এ ধরনের কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলাম না।’ তবে তাঁকে এই ঘটনায় ফাঁসানো হয়েছে কি না, এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। এর আগে তাঁকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হয়।

৮ মার্চ বাংলাদেশ সীমান্ত-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ এলাকা থেকে ফয়সাল ও আলমগীরকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্কফোর্স (এসটিএফ)। ফয়সালের বাড়ি পটুয়াখালীতে এবং আলমগীরের বাড়ি ঢাকায়।

এসটিএফ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার হওয়া দুজনই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে আত্মগোপনে ছিলেন এবং সুযোগ বুঝে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছিলেন।

তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, তাঁরা দুজনই হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টন এলাকায় মোটরসাইকেলে আসা হেলমেট পরিহিত দুর্বৃত্তরা শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে বিদেশে নেওয়া হলে ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়:

ভারতীয়ঢাকা বিভাগভারতঢাকাজেলার খবরশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

সম্পর্কিত

