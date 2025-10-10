ইসরায়েলি কারাগার থেকে ইস্তাম্বুলের পথে শহিদুল আলম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তুরস্কে যাচ্ছেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম। ফ্রিডম ফ্লোটিলা অভিযানে অংশ নেওয়ার পর তাকে আটক করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। আন্তর্জাতিক চাপ ও তুরস্কের কূটনৈতিক তৎপরতায় তার মুক্তি সম্ভব হয়েছে।
আজ শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
তুরস্কের একটি সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েল থেকে আজ বিকেলে উড্ডয়ন করা একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশের খ্যাতনামা আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম রয়েছেন। তুর্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ‘টিকে ৬৯২১’ স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৩০ মিনিটে ইস্তানবুলে অবতরণ করার কথা।
শহিদুল আলমকে সম্প্রতি ফ্রিডম ফ্লোটিলা অভিযানে অংশ নেওয়ার পর আটক করে ইসরায়েলি বাহিনী। তাকে আশদদ বন্দরে নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া শেষে কেৎজিয়েত কারাগারে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় দেশ-বিদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে এবং তার মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস শহিদুল আলমের মুক্তি ও দেশে ফেরাতে সহযোগিতা করার জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তুরস্কে চলে এসেছেন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম। তার্কিশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে করে তিনি আজ শুক্রবার বিকেলে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন। প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেগে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
