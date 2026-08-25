Ajker Patrika
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জাতীয়

সার নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তায় মন্ত্রিসভা কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৪২
সার নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তায় মন্ত্রিসভা কমিটি

সার উত্তোলন, বিতরণ ও সার-ডিলার নিয়োগ-সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করতে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করেছে সরকার। আজ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেনকে আহ্বায়ক করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

কমিটিকে দেশব্যাপী সার উত্তোলন, বিতরণ ও সার-ডিলার নিয়োগ-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করে কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে বলা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেব।

বিষয়:

মন্ত্রিসভাকৃষি মন্ত্রণালয়
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