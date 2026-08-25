সার নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তায় মন্ত্রিসভা কমিটি

সার উত্তোলন, বিতরণ ও সার-ডিলার নিয়োগ-সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করতে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করেছে সরকার। আজ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেনকে আহ্বায়ক করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে।
কমিটিকে দেশব্যাপী সার উত্তোলন, বিতরণ ও সার-ডিলার নিয়োগ-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করে কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে বলা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেব।
দেশে সারের কোনো সংকট নেই, বরং চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি আরও বলেন, ‘ক্ষেত্র বিশেষে বিতরণ প্রক্রিয়ার কিছু সমস্যা আছে, এই সাময়িক সমস্যা দূর করতে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।’২৩ মিনিট আগে
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