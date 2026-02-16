Ajker Patrika
আগামীকাল জাতীয় সংসদ এলাকায় ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ০০
আগামীকাল জাতীয় সংসদ এলাকায় ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ
নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ ভবন ও আশপাশের এলাকায় ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশনায় জানানো হয়েছে, ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, শপথ অনুষ্ঠান চলাকালীন এবং সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ এলাকা ও সন্নিহিত আকাশসীমায় কোনো ধরনের ড্রোন বা অননুমোদিত উড়ন্ত যন্ত্র পরিচালনা করা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সবাইকে এ নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

