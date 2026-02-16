শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যান চলাচল সীমিত থাকবে

নতুন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগামীকাল মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার পর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যান চলাচল বন্ধ বা সীমিত থাকবে।
সরকারি বার্তায় জানানো হয়েছে, বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে নিরাপত্তা ও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এর অংশ হিসেবে দুপুর ১২টার পর থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও আশপাশের সড়কে যান চলাচলে সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছে।
জনসাধারণের সুবিধার্থে অনুষ্ঠানটি মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে স্থাপিত এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ ভবন ও আশপাশের এলাকায় ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ফলাফল ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা, প্রাণহানি, রাজনৈতিক ও পূর্ব শত্রুতাজনিত হামলা, সংঘর্ষ, নারী নির্যাতন এবং অগ্নি-সংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)।২ ঘণ্টা আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের শেষদিনে বিভিন্ন পদে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) কমিশনের উপপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আশরাফুল আলমের সই করা এক অফিস আদেশে বিভিন্ন বিভাগের মোট ৪০ জন কর্মকর্তার পদে রদবদল আনা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দিয়েছেন। আজ সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দেওয়া এই ভাষণে তিনি তাঁর সরকারের নানা কৃত্বিত্ব তুলে ধরেন।৩ ঘণ্টা আগে