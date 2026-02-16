Ajker Patrika
জাতীয়

শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যান চলাচল সীমিত থাকবে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যান চলাচল সীমিত থাকবে
নতুন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগামীকাল মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার পর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যান চলাচল বন্ধ বা সীমিত থাকবে।

সরকারি বার্তায় জানানো হয়েছে, বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে নিরাপত্তা ও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এর অংশ হিসেবে দুপুর ১২টার পর থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও আশপাশের সড়কে যান চলাচলে সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছে।

জনসাধারণের সুবিধার্থে অনুষ্ঠানটি মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে স্থাপিত এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

