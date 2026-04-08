ভিসাপ্রক্রিয়া শিগগির সহজ করার আভাস ভারতের

বাংলাদেশিদের জন্য ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করার আভাস দিয়েছে ভারত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে এ আশ্বাস দিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর।
বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে জানানো হয়, নয়াদিল্লিতে আজ বুধবার দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক হয়। এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ও ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ।
বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারত ভ্রমণেচ্ছু বাংলাদেশিদের জন্য, বিশেষ করে চিকিৎসা ও ব্যবসায়িক কাজে যাঁরা ভারত ভ্রমণ করতে চান, তাঁদের জন্য আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করা হবে।
বৈঠকে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি তাঁরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতেও আলোচনা করেন। এ সময় হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
