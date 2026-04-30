Ajker Patrika
জাতীয়

সংসদ ভবন পরিদর্শনে আসা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বিনিময়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তাদের সঙ্গে ছবি তোলেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: পিএমও

রাজধানীর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার ওই প্রতিষ্ঠানের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী সংসদ ভবন পরিদর্শনে এলে তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, ‘আমি রেসিডেনসিয়াল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলাম এবং আমার ভাই আরাফাত রহমান কোকোও এই স্কুলের শিক্ষার্থী ছিল।’

এ সময় দেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তাদের সঙ্গে ছবিও তোলেন।

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রীরীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

সংসদ ভবনের শপথকক্ষে শিক্ষার্থীরা আসন গ্রহণ করে। এ সময় সংসদ ভবনের স্থাপত্যশৈলী এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়।

শিশুদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে ধারণা দিতে শিক্ষামন্ত্রী সংসদে শিশুদের জন্য বরাদ্দ ৫০টি সিটসহ মোট ১৫০ সিট বরাদ্দ করতে স্পিকারকে চিঠি দেন। এর ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত সংসদ পরিদর্শন করছে।

পাঠকের আগ্রহ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

সম্ভাবনার প্রতীককে সঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছি: মির্জা ফখরুল

নির্বাচন না হওয়ার আশঙ্কায় সবকিছুতে আপস করেছি: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মে মাসে জ্বালানি তেলের দাম নিয়ে যা জানাল সরকার

