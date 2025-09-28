প্রথম দিনে সুশীলসমাজ ও শিক্ষকদের সঙ্গে বসছে ইসি

কোনো অ্যাজেন্ডা না রেখেই আয়োজন করা হয়েছে সংলাপের
পূজার ছুটি শেষে রাজনৈতিক দল ও অন্যদের সঙ্গে ধাপে ধাপে সংলাপ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আজ রোববার থেকে নির্বাচনী সংলাপ শুরু করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রথম দিন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বর্তমান-সাবেক শিক্ষকদের সঙ্গে পৃথক দুটি সংলাপে বসবে কমিশন। কোনো অ্যাজেন্ডা না রেখেই এ সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। সংলাপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মতামত শুনবে কমিশন।
ইসির সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. আশাদুল হক গতকাল শনিবার জানান, রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রথম দফা ও বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে দ্বিতীয় দফায় সংলাপ হবে। সংলাপে ৬০ জনের বেশি অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
ইসি সূত্র জানায়, আজকের সংলাপে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, রাশেদা কে চৌধূরী প্রমুখ। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিমসহ ৩০ জনের বেশি শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, দুর্গাপূজার ছুটি শেষে আগামী মাসে (অক্টোবর) নারীনেত্রী, জুলাই যোদ্ধা, গণমাধ্যমকর্মী ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধাপে ধাপে সংলাপ করবে কমিশন।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন করতে চায় নির্বাচন কমিশন।
