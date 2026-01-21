জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন বিচারপতি ফারাহ মাহবুব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭’ -এর বিধি ৩ (২) (ক)-এর বিধান অনুযায়ী বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে এই পদে নিয়োগ প্রদান করে সরকার। এই নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, জুডিশিয়াল সার্ভিসে বিচারক নিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়া তদারকির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে এই কমিশন।
