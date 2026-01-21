Ajker Patrika
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন বিচারপতি ফারাহ মাহবুব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন বিচারপতি ফারাহ মাহবুব
বিচারপতি ফারাহ মাহবুব। ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭’ -এর বিধি ৩ (২) (ক)-এর বিধান অনুযায়ী বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে এই পদে নিয়োগ প্রদান করে সরকার। এই নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, জুডিশিয়াল সার্ভিসে বিচারক নিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়া তদারকির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে এই কমিশন।

