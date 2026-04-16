সংসদ ভবনের মূল প্রবেশপথে ‘জেনারেল এম এ জি ওসমানী গেট’ নামফলক

জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নামে জাতীয় সংসদ মূল ভবনের প্রবেশপথের নামকরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনের মূল ভবনের প্রবেশপথে ‘জেনারেল এম এ জি ওসমানী গেট’ নামফলকটি বসানো হয়েছে।
গণপূর্ত অধিদপ্তরের শেরেবাংলা নগর বিভাগ ১-এর নির্বাহী প্রকৌশলী নাহিদ পারভেজ গণমাধ্যমকে বলেন, ‘সংসদ সচিবালয় থেকে আদিষ্ট হয়ে বুধবার রাতে গেটে নামফলক বসানো হয়েছে।’
সংসদ ভবনের মূল ভবনে সদস্যদের যাতায়াতের এই প্রবেশপথের ওপর মেরুন রঙের বড় নামফলকে সাদা অক্ষরে লেখা হয়েছে, ‘জেনারেল এম এ জি ওসমানী গেট’।
সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, বুধবার রাতেই নামফলক বসানোর কাজ শেষ করা হয়েছে। এর ফলে সংসদ ভবনের এই মূল প্রবেশপথটি এখন থেকে ‘জেনারেল এম এ জি ওসমানী গেট’ নামে পরিচিত হবে।
গেটের সামনে নিরাপত্তা তল্লাশির ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে টার্ন স্টাইল, স্ক্যানিং পয়েন্ট এবং শুধু সংসদ সদস্যদের প্রবেশের নির্দেশনা সংবলিত সাইনবোর্ড দেখা গেছে। ভেতরে সভা ও অতিথি কার্ড প্রদর্শন সংক্রান্ত আরেকটি নির্দেশনাও টাঙানো রয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধে এম এ জি ওসমানী ছিলেন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল গঠিত প্রবাসী সরকারের কাঠামোয় তিনি এই দায়িত্ব পান। স্বাধীনতার পর তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হন।
