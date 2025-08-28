মালয়েশিয়ায় মানবপাচার সিন্ডিকেট: সাবেক এমপি মাসুদসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে মানব পাচারকারী মাফিয়া সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, রুহুল আমিন স্বপন, নিজাম উদ্দিন হাজারী, বেনজির আহমেদ ও মোবারক উল্লাহ শিমুলসহ ৩৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।
সিআইডি জানিয়েছে, আসামিদের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ৭৫ লাখ টাকারও বেশি অর্থ পাচারের সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ অভিযোগে ২৮ আগস্ট বনানী থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা (নম্বর-৩৫) দায়ের করেন সিআইডির পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান মামলার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে মানব পাচারকারী মাফিয়া সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, রুহুল আমিন স্বপন, নিজাম উদ্দিন হাজারী, বেনজির আহমেদ ও মোবারক উল্লাহ শিমুলসহ ৩৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।
সিআইডি জানিয়েছে, আসামিদের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ৭৫ লাখ টাকারও বেশি অর্থ পাচারের সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ অভিযোগে ২৮ আগস্ট বনানী থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা (নম্বর-৩৫) দায়ের করেন সিআইডির পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান মামলার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
চীন সফর শেষে দেশে ফিরেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গতকাল বুধবার রাতে তিনি দেশে পৌঁছান। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে আইএসপিআর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে রোডম্যাপ ঘোষণা করেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।৪১ মিনিট আগে
‘আসন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেনা মোতায়েন করা হবে’— সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কিছু গণমাধ্যমে এমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এ সংবাদের বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।১ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী ও কাদের সিদ্দিকীর ভাই আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমানসহ (কার্জন) অন্তত ১১ জনকে গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। এর আগে ডিআরইউ থেকে তাঁদের শাহবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। হেফাজতে নেওয়াদের মধ্যে আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা, আইনজীবী ও বিশ্বব২ ঘণ্টা আগে