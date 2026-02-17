Ajker Patrika
জাতীয়

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ‘ভাই’ সম্বোধন করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ‘ভাই’ সম্বোধন করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা
তারেক রহমান ও শাহবাজ শরিফ। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আজ মঙ্গলবার রাতে নিজের ভ্যারিফায়েড এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) এ শুভেচ্ছা জানান তিনি।

শাহবাজ শরিফ তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন।’

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আরও লিখেছেন, পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোয় আমাদের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করতে এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে, আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং অর্থপূর্ণ যোগাযোগের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’

বিষয়:

বাংলাদেশপাকিস্তানবিএনপিজাতীয় সংসদজাতীয় নির্বাচনতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

একনজরে দেশের ১১ প্রধানমন্ত্রী

একনজরে দেশের ১১ প্রধানমন্ত্রী

যে সাজে বাবার শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জাইমা রহমান

যে সাজে বাবার শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জাইমা রহমান

‘সৌদি আরবে সূর্যাস্তের আগেই অস্ত যাবে নতুন চাঁদ, খালি চোখে দেখা যাবে না’

‘সৌদি আরবে সূর্যাস্তের আগেই অস্ত যাবে নতুন চাঁদ, খালি চোখে দেখা যাবে না’

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

সম্পর্কিত

ভেঙে গেল অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ

ভেঙে গেল অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ

সপরিবারে মা-বাবার কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

সপরিবারে মা-বাবার কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

প্রতিমন্ত্রীর পদ পেয়ে তারেক রহমানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন নুরুল হক

প্রতিমন্ত্রীর পদ পেয়ে তারেক রহমানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন নুরুল হক

তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠিতে যা লিখলেন মোদি

তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠিতে যা লিখলেন মোদি