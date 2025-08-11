মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ সোমবার দুপুর ২টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে করে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন তিনি।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
এর আগে গতকাল রোববার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীরতর করা। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক জনশক্তি বাংলাদেশ থেকে নেয় এই সফরের মাধ্যমে সে চেষ্টা করা হবে। এ বিষয়ে অনেক আলাপ ও চুক্তি হবে।
পাশাপাশি বাংলাদেশের জ্বালানি ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণসহ বিভিন্ন খাতে দেশটির বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ টানার চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি জানান।
১১ আগস্ট থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত সফরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হবেন দুই দেশের সরকারপ্রধান। মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা। সফরকালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি। কেবাংসাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেওয়া হবে।
১২ আগস্ট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রেস সচিব বলেন, এর মাধ্যমে দুই দেশের সুসম্পর্ক নতুন উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হবে। সেখানে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও তাঁদের পাসপোর্টের সমস্যা নিয়েও আলোচনা হবে।
১৩ আগস্ট মালয়েশিয়ার বহুজাতিক কোম্পানির প্রধান নির্বাহীদের নিয়ে বিজনেস কনফারেন্সে প্রধান উপদেষ্টা বক্তব্য রাখবেন। সেদিনই কেবাংসাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেওয়া হবে। ওই অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও সুলতান উপস্থিত থাকবেন।
