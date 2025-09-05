Ajker Patrika
গোপালগঞ্জে সহিংসতা: তদন্ত কমিশনের মেয়াদ বাড়ল ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
গোপালগঞ্জে এনসিপির কর্মসূচিতে গতকাল হামলার একপর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচিতে হামলা ও সহিংসতার ঘটনা তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিশনের মেয়াদ আরেক দফা বাড়িয়েছে সরকার।

এই কমিশনের মেয়াদ ও তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময়সীমা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

দ্য কমিশন অব ইনকোয়ারি অ্যাক্ট ১৯৫৬–এর সেকশন ৩–এর দেওয়া ক্ষমতাবলে সরকার সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি ড. মো. আবু তারিককে সভাপতি করে গত ২৪ জুলাই ছয় সদস্যের এই তদন্ত কমিশন গঠন করে।

প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত কমিশনকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করার কথা ছিল। গত ১৩ আগস্ট সেই মেয়াদ শেষ পরপর কমিশনের মেয়াদ ১৪ দিন বাড়াই সরকার। সেই সময়ও গত ২৭ আগস্ট শেষ হয়েছে।

তদন্ত কমিশনের মেয়াদ বাড়ানোর আদেশ গত ২৮ আগস্ট থেকে কার্যকর ধরা হয়েছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জসরকারহামলাসহিংসতাজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
