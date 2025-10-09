Ajker Patrika
পরিবারসহ চার জুলাই যোদ্ধাকে ওমরাহ করতে পাঠাল সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আজ বৃহস্পতিবার চার জুলাই যোদ্ধাকে পরিবারসহ পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে পাঠিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বৃহস্পতিবার চার জুলাই যোদ্ধাকে পরিবারসহ পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে পাঠিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ও দৃষ্টিশক্তি হারানো চার জুলাই যোদ্ধাকে পরিবারসহ পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে পাঠিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের বিএস-৩৬১ ফ্লাইটে তাঁরা জেদ্দার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

যাত্রার আগে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জুলাই যোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আহত ও দৃষ্টিশক্তি হারানো ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোট ২২ জনকে সৌদি আরবে ওমরাহ পালনের জন্য পাঠানোর উদ্যোগ নেয় বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে রয়েছেন ১১ জন দৃষ্টিশক্তি হারানো জুলাই যোদ্ধা ও তাঁদের সহায়ক ১১ জন।

আজকের এই যাত্রায় প্রথম ধাপে মোট আটজন, চারজন যোদ্ধা ও তাঁদের চারজন পরিবারের সদস্য, সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা হন। বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস এবং স্কাই ক্যাপিটাল এয়ারলাইনস লিমিটেড যৌথভাবে এই সফরের সব আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

সূচি অনুযায়ী, তাঁরা সৌদি আরবে মোট ৯ দিন অবস্থান করবেন। এর মধ্যে মক্কার হোটেল ওয়েস্টার্নে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত (পাঁচ দিন) এবং মদিনার হোটেল কুবা রোডে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত (চার দিন)।

ওমরাহযাত্রী জুলাই যোদ্ধাদের বিদায় জানাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা।

