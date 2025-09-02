Ajker Patrika
ঢাকার জেলা জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালতে নতুন বিচারক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নতুন বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মো. রফিকুল ইসলাম। অন্যদিকে সাব্বির ফয়েজকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সোমবার আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এ এফ এম গোলজার রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়।

সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাঁদের এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।

ঢাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-৪-এর বিচারক মোহাম্মদ হালিম উল্ল্যাহ চৌধুরীকে সিলেট জেলা ও দায়রা জজ পদে, ঢাকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক সৈয়দ আজাদ সুবহানীকে আইন ও বিচার বিভাগ ঢাকার সলিসিটর পদে বদলি করা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের আইন উপদেষ্টা মো. বজলুর রহমানকে হবিগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ পদে এবং সিলেট জেলা ও দায়রা জজ শেখ আশফাকুর রহমানকে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ঢাকার পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।

এ ছাড়া মৌলভীবাজার জেলা ও দায়রা জজ মো. খাদেম উল কায়েসকে আইন ও বিচার বিভাগ ঢাকার যুগ্ম সচিব পদে, সুনামগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. হেমায়েত উদ্দিনকে চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ পদে, ভোলা জেলা ও দায়রা জজ এ এইচ এম মাহমুদুর রহমানকে রাজশাহী জেলা ও দায়রা এবং রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আল আসাদ মো. আসিফুজ্জামানকে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা (প্রশিক্ষণ) পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।

