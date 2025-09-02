ঢাকার জেলা জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালতে নতুন বিচারক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নতুন বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মো. রফিকুল ইসলাম। অন্যদিকে সাব্বির ফয়েজকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সোমবার আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এ এফ এম গোলজার রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়।
সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাঁদের এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।
ঢাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-৪-এর বিচারক মোহাম্মদ হালিম উল্ল্যাহ চৌধুরীকে সিলেট জেলা ও দায়রা জজ পদে, ঢাকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক সৈয়দ আজাদ সুবহানীকে আইন ও বিচার বিভাগ ঢাকার সলিসিটর পদে বদলি করা করা হয়।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের আইন উপদেষ্টা মো. বজলুর রহমানকে হবিগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ পদে এবং সিলেট জেলা ও দায়রা জজ শেখ আশফাকুর রহমানকে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ঢাকার পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।
এ ছাড়া মৌলভীবাজার জেলা ও দায়রা জজ মো. খাদেম উল কায়েসকে আইন ও বিচার বিভাগ ঢাকার যুগ্ম সচিব পদে, সুনামগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. হেমায়েত উদ্দিনকে চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ পদে, ভোলা জেলা ও দায়রা জজ এ এইচ এম মাহমুদুর রহমানকে রাজশাহী জেলা ও দায়রা এবং রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আল আসাদ মো. আসিফুজ্জামানকে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা (প্রশিক্ষণ) পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।
ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নতুন বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মো. রফিকুল ইসলাম। অন্যদিকে সাব্বির ফয়েজকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সোমবার আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এ এফ এম গোলজার রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়।
সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাঁদের এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।
ঢাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-৪-এর বিচারক মোহাম্মদ হালিম উল্ল্যাহ চৌধুরীকে সিলেট জেলা ও দায়রা জজ পদে, ঢাকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক সৈয়দ আজাদ সুবহানীকে আইন ও বিচার বিভাগ ঢাকার সলিসিটর পদে বদলি করা করা হয়।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের আইন উপদেষ্টা মো. বজলুর রহমানকে হবিগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ পদে এবং সিলেট জেলা ও দায়রা জজ শেখ আশফাকুর রহমানকে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ঢাকার পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।
এ ছাড়া মৌলভীবাজার জেলা ও দায়রা জজ মো. খাদেম উল কায়েসকে আইন ও বিচার বিভাগ ঢাকার যুগ্ম সচিব পদে, সুনামগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. হেমায়েত উদ্দিনকে চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ পদে, ভোলা জেলা ও দায়রা জজ এ এইচ এম মাহমুদুর রহমানকে রাজশাহী জেলা ও দায়রা এবং রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আল আসাদ মো. আসিফুজ্জামানকে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা (প্রশিক্ষণ) পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।
নির্বাচনকালীন সরকার গঠন নিয়ে কোনো আলোচনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আইন উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।১৯ মিনিট আগে
আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো জুলাই অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে পাওয়া বৈষম্যবিরোধী চেতনা এবং সেই চেতনাকে বাস্তবায়নের প্রত্যাশা। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে, কোথাও কোথাও তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। রাজনীতির নানা ঘটনা ও নির্বাচনের প্রস্তুতি আমাদের সে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।৪০ মিনিট আগে
সাধারণ মানুষের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে নিজের যাতায়াত করার ঘটনায় গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার ড. নাজমুল করিম খানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ সোমবার রাতে পুলিশ সদর দপ্তরের পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-১ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ডিআইজি শরীফ উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে বিএনপিসহ ২২ দলের ঐকমত্য হয়েছে। দলগুলো এখন আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৪-দলীয় জোটের বিচার চাইছে। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় গণঅধিকার পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে এক সভায় এ বিষয়ে একমত হয় তারা।২ ঘণ্টা আগে