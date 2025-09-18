নির্বাচন কমিশন-সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫ এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান-সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫-এর নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তাঁর সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের ৪৩তম বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
বৈঠক শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব জানান, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। এটির উদ্যোক্তা লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ। সেই সঙ্গে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান-সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়াও চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের কাজে গতিশীলতা আনতে কমিশনের প্রস্তাবিত এ দুটি আইন সংস্কারের অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে এ কথা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দুই আইন সংস্কার প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর ফলে নির্বাচন কমিশনের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ও সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ।
