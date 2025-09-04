Ajker Patrika
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ বৃহস্পতিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদের সই করা এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

ইসি সূত্র জানায়, চূড়ান্ত তালিকায় গাজীপুরের ১টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বাগেরহাটের একটি আসন কম রয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটগাজীপুরসংসদ সদস্যনির্বাচননির্বাচন কমিশন
