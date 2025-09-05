Ajker Patrika
> জাতীয়

নৌ পুলিশের তথ্য: নদী থেকে উদ্ধার ৩০% লাশই থাকছে অজ্ঞাত

আমানুর রহমান রনি, ঢাকা 
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ১৭
বুড়িগঙ্গা নদী। ফাইল ছবি
বুড়িগঙ্গা নদী। ফাইল ছবি

দেশে নদী থেকে উদ্ধার করা লাশের বড় একটি অংশেরই পরিচয় মিলছে না। নৌ পুলিশের তথ্য বলছে, গত বছরের শুরু থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত নৌ পুলিশ যত লাশ উদ্ধার করেছে, তার ৩০ শতাংশেরই পরিচয় পাওয়া যায়নি।

গত ২৩ আগস্ট ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের মীরেরবাগ কোল্ডস্টোরেজ ঘাট এলাকা থেকে এক নারী ও এক শিশুর লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। নারীর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর ও শিশুটির বয়স ৩-৪ বছর। নারীর গলায় কাপড় প্যাঁচানো ছিল এবং শিশুর গলায় ওড়না বাঁধা অবস্থায় লাশ ভেসে ওঠে। একই দিন সন্ধ্যায় কালিন্দী ইউনিয়নের মাদারীপুর ঘাট এলাকা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের ১৩ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তাদের মধ্যে চারজনের লাশ এক সপ্তাহ অপেক্ষার পর বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়েছে। বাকি দুজনের মরদেহ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের মর্গে সংরক্ষিত আছে এখনো।

নৌ পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মোক্তার হোসেন জানান, উদ্ধার হওয়া লাশের পরিচয় শনাক্তে দেশের সব থানায় বার্তা ও ছবি পাঠানো হয়েছে এবং ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ লাশের খোঁজে আসেনি।

নৌ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালে ৪৪০টি লাশ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ২৯৯টি লাশের পরিচয় শনাক্ত হয়। পরিচয় শনাক্ত হওয়া লাশের মধ্যে পুরুষ ২৩০ জন, নারী ২৮ জন এবং শিশু ৪১ জন। তবে ১৪১ জনের মরদেহ শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। এর মধ্যে পুরুষ ১০৫ জন, নারী ২২ জন এবং শিশু ১৪ জন। অর্থাৎ উদ্ধার মোট লাশের ৩১ শতাংশের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

অপর দিকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত দেশের নদী থেকে ৩০১ জনের মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। এর মধ্যে ২০৯ জনের মরদেহ শনাক্ত করা গেলেও ৯২ জনের পরিচয় জানা যায়নি। তাদের মধ্যে পুরুষ ৬১ জন, নারী ২৪ জন এবং শিশু ৭ জন। অর্থাৎ ৩০ শতাংশ লাশের পরিচয় শনাক্ত হয়নি। তাদের ডিএনএ স্যাম্পল বা নমুনা সংরক্ষণ করে বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়।

নৌ পুলিশের ঢাকা অঞ্চলের পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, নদী থেকে উদ্ধার লাশ দুভাবে শনাক্তের কাজ করা হয়; একটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে, আরেকটি ম্যানুয়াল পদ্ধতি। তবে বেশির ভাগ লাশ অর্ধগলিত বা গলিত থাকে, তাই তাদের হাতের আঙুলের রেখা দিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া সম্ভব হয় না, তখন তাদের পরিচয় শনাক্তে ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বিভিন্ন থানার জিডির খোঁজখবর নেওয়া হয়। স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, কেউ যদি কোনোভাবে লাশ দাবি করে, তখন তাদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে ম্যাচিং করা হয়। ম্যাচ হলে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

কেরানীগঞ্জ থানা এলাকার বুড়িগঙ্গা থেকে উদ্ধার চার লাশের মধ্যে এক নারী ও শিশুর লাশ অজ্ঞাতনামা হিসেবে দাফন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, হাসপাতালের মর্গে জায়গা না থাকায় কর্তৃপক্ষ লাশ দাফনের জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেছিল, তাদের নমুনা সংগ্রহ করে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে দাফনের জন্য দেওয়া হয়, তারা দাফন করেছে।

বিষয়:

উদ্ধারনৌ–পুলিশছাপা সংস্করণশেষ পাতালাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

একীভূত হতে রাজি গ্লোবাল ইসলামী, বাকি থাকল এক্সিম ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক

ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয় টাকা, ‘খাসির খানা’ হচ্ছে না

মামুনের মাথার খুলি ফ্রিজে, ব্যান্ডেজে লেখা ‘হাড় নেই, মাথায় চাপ দিবেন না’

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে কিমের সব চিহ্ন কেন মুছে নিল নিরাপত্তারক্ষীরা

কক্সবাজার কটেজ জোনে অনৈতিক কর্মকাণ্ড, ১৩ তরুণ-তরুণী আটক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশে সভা বা প্রচার করা যাবে না

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশে সভা বা প্রচার করা যাবে না

গোপালগঞ্জে সহিংসতা: তদন্ত কমিশনের মেয়াদ বাড়ল ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

গোপালগঞ্জে সহিংসতা: তদন্ত কমিশনের মেয়াদ বাড়ল ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নুরের ওপর হামলা তদন্তে তিন সদস্যের কমিশন গঠন

নুরের ওপর হামলা তদন্তে তিন সদস্যের কমিশন গঠন

নৌ পুলিশের তথ্য: নদী থেকে উদ্ধার ৩০% লাশই থাকছে অজ্ঞাত

নৌ পুলিশের তথ্য: নদী থেকে উদ্ধার ৩০% লাশই থাকছে অজ্ঞাত