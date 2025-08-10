Ajker Patrika
> জাতীয়

দেশে হিজড়া ভোটার বেড়ে ১২২৪

অনলাইন ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

খসড়া তালিকা অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন। ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। এর মধ্যে, নিবন্ধিত হিজড়া ভোটারের সংখ্যা ১ হাজার ২২৪ জন।

আজ রোববার আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে চলতি বছর দ্বিতীয়বার খসড়া তালিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান আখতার আহমেদ।

ইসি সচিব জানান, ২০২৫ সালের ২ মার্চ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধিত হিজড়া ভোটার ছিলেন ৯৯৪ জন। তবে, ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদ তালিকায় হিজড়া ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ২২৪ জন।

ইসি সচিব জানান, গত ২ মার্চ প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। এরপর আবারও বাদপড়া ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদ কার্যক্রমে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন। এ সময়ে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জনকে। সব মিলিয়ে সম্পূরক তালিকা অনুযায়ী দেশে মোট ভোটার হয়েছেন ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন।

তিনি বলেন, সম্পূরক খসড়া আজকে আমাদের অফিসগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের যদি কোনো সংশোধনী থাকে, সে ক্ষেত্রে সংশোধনীগুলো আমাদের জানাবেন এবং সে অনুযায়ী আমরা ৩১ আগস্ট এটি চূড়ান্ত করব। এ ছাড়া ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে আরেকটি তালিকা আমরা প্রকাশ করব। কাজেই চলতি বছর আমরা ৩টি ভোটার তালিকা পাচ্ছি।

প্রকাশিত খসড়া তালিকার ওপর ২১ আগস্ট পর্যন্ত দাবি আপত্তি জানানো যাবে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।

বিষয়:

নির্বাচন কমিশনহিজড়াভোটভোটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

৮ উপদেষ্টার বিরুদ্ধে সাবেক সচিবের দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন: মন্ত্রিপরিষদ সচিব

চীন থেকে নিজস্ব অর্থে দুটি জাহাজ কিনছে বাংলাদেশ, ব্যয় ৯৪৭ কোটি টাকা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

সম্পর্কিত

দেশে হিজড়া ভোটার বেড়ে ১২২৪

দেশে হিজড়া ভোটার বেড়ে ১২২৪

সড়কে শৃঙ্খলা আনতে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের ১৮ প্রস্তাব

সড়কে শৃঙ্খলা আনতে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের ১৮ প্রস্তাব

খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় ৪৬ লাখ নতুন ভোটার

খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় ৪৬ লাখ নতুন ভোটার

সম্পূরক ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ, দাবি-আপত্তি জমা ২১ আগস্ট পর্যন্ত

সম্পূরক ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ, দাবি-আপত্তি জমা ২১ আগস্ট পর্যন্ত