দেশ গড়তে নতুন প্রজন্মের সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

দেশ গড়ার কাজে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আছে, তবে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান প্রজন্মকে গড়ে তুলতে পারলে, ভবিষ্যতে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।’
রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সোমবার বিকেলে ‘ক্রীড়া হলে পেশা, পরিবার পাবে ভরসা’ প্রতিপাদ্যে কিশোর-কিশোরীদের বৃহৎ খেলার আয়োজন ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৫-২৬’ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।
নতুন প্রজন্মকে ‘ভবিষ্যতের বাংলাদেশ’ আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘নিজেকে কখনো ছোট ভাববে না। নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তুমি যত শক্তভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে, তুমি তোমার বাংলাদেশকে তত সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে।’
পড়াশোনা ও খেলাধুলায় সমান মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘পড়ার সময় মন দিয়ে পড়তে হবে। খেলার সময়ও একইভাবে মন দিয়ে খেলতে হবে।’ নতুন প্রজন্ম যে পেশায় নিয়োজিত হতে চায়, সরকার তাদের সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।
দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ ও সম্পদ রক্ষায় তরুণ প্রজন্মের সহযোগিতা চেয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘এই দেশটা আমাদের সকলের দেশ। এই দেশের আলো, বাতাস, পরিবেশ আমরা সকলে মিলে যদি ঠিক রাখি, তাহলে আমরা একটি সুন্দর পরিবেশে থাকতে পারব। তুমি সুন্দর পরিবেশে বড় হতে পারবে।’ তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি তোমাদের কাছে যে সহযোগিতা চাইব—তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তোমার বাসার আশপাশে অনেকে বিভিন্ন রকম ময়লা ফেলে যায়। এখন থেকে যদি এমন কোনো দৃশ্য চোখে পড়ে প্লিজ তোমরা তাদের বারণ করবে। দরকার হলে তোমরা নিজেরাই ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায় সেই ময়লা ফেলবে।’
এ সময় প্রতি বছর একটি করে গাছ লাগানোরও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। পশুপাখি সুরক্ষা ও যত্ন নেওয়ার বিষয়েও তাগিদ দেন তিনি।
সমাপনী অনুষ্ঠানে ফুটবল ইভেন্টের বালিকা বিভাগের ফাইনাল এবং দুটি ১০০ মিটার স্প্রিন্টের ফাইনাল মাঠে বসেই দেখেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের থিম সং এর সঙ্গে শিশুশিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা উপভোগ করেন সরকারপ্রধান।
গত ২ মে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের প্রথম আসরের আঞ্চলিক পর্বের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এতে আটটি ডিসিপ্লিনে অংশ নেয় দেশের সব উপজেলা ও জেলার প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার খুদে ক্রীড়াবিদ। এরপর জাতীয় পর্ব হয় ঢাকার বেশ কয়েকটি ভেন্যুতে। আজ বালকদের ফাইনালে ময়মনসিংহকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে সিলেট। আর বালিকাদের ফাইনালে রাজশাহীকে ৪-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রংপুর।
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