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জামিন আদেশ দ্রুত পাঠাতে কমিটি গঠনের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জামিন আদেশ দ্রুত পাঠাতে কমিটি গঠনের নির্দেশ
ফাইল ছবি

সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের জামিন আদেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাঠাতে নীতিমালা করার জন্য আগামী সাত দিনের মধ্যে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সাত আইনজীবীর করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিচারপতি মো. হাবিবুল গণি ও বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেনের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

রিট আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন—সিনিয়র আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন ও যায়েদ বিন আমজাদ। শিশির মনির জানান, আগামী সাত দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এর আগে সুপ্রিম কোর্টের ৫ জন এবং অধস্তন আদালতের ২ জন আইনজীবী রিটটি দায়ের করেন।

রিটকারী আইনজীবীরা হলেন–মো. মিজানুল হক, মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন, মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, আবদুল্লাহ সাদিক, যায়েদ বিন আমজাদ, সাব্বির আহমেদ ও মাহমুদুল হাসান।

বিষয়:

রিটজামিনবিচারপতিআইনজীবীহাইকোর্ট
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