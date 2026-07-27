জামিন আদেশ দ্রুত পাঠাতে কমিটি গঠনের নির্দেশ

সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের জামিন আদেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাঠাতে নীতিমালা করার জন্য আগামী সাত দিনের মধ্যে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সাত আইনজীবীর করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিচারপতি মো. হাবিবুল গণি ও বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেনের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
রিট আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন—সিনিয়র আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন ও যায়েদ বিন আমজাদ। শিশির মনির জানান, আগামী সাত দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
এর আগে সুপ্রিম কোর্টের ৫ জন এবং অধস্তন আদালতের ২ জন আইনজীবী রিটটি দায়ের করেন।
রিটকারী আইনজীবীরা হলেন–মো. মিজানুল হক, মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন, মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, আবদুল্লাহ সাদিক, যায়েদ বিন আমজাদ, সাব্বির আহমেদ ও মাহমুদুল হাসান।
মন্ত্রী বলেন, ‘এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্পাদক, সাংবাদিক ও পত্রিকার মালিকসহ যাদের নিয়ে গেছি, সবাই প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে এই প্রথম সরকারের পক্ষ থেকে তারা কোনো ধরনের চাপ অনুভব করেন না।’ চাপ অনুভব না করলেও সাংবাদিকদের জীবনমানের গুণগত...১ ঘণ্টা আগে
বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকদের উদ্দেশে বলেছেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমুখী কাজের গঠনমূলক সমালোচনা নিশ্চিতভাবেই দেশের জন্য মঙ্গলজনক। তবে একই সঙ্গে সরকারের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডগুলোও যেন গণমাধ্যমে যথাযথভাবে ফুটে ওঠে, সেদিকে খেয়াল রাখার আহ্বান জানিয়েছেন...১ ঘণ্টা আগে
দেশের বাজারে ৩৪ টুথপেস্টের ২৬টিতেই মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ার ঘটনা তদন্তের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে। আজ সোমবার গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন যুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আবদুল্লাহ আল মামুন এই রিট করেন। রিটে স্বাস্থ্যসচিব, শিল্পসচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
যোগদানের তারিখ থেকে এক বছরের চুক্তিতে মারুফাকে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে তাঁকে কলকাতায় বাংলাদেশের উপহাইকমিশনের প্রেস সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে