দেশে ফাইভ-জির যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রবি আজিয়াটা দেশের প্রথম মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্যিক ফাইভ-জি সেবা চালুর ঘোষণা দিয়েছে। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রবির করপোরেট অফিসে এ সেবা চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ফাইভ-জি প্রযুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি শুধু দ্রুতগতির কানেকটিভিটি নয়, বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্মার্ট সিটি উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। এ প্রযুক্তি জনগণকে ভবিষ্যতের ডিজিটাল বিশ্বে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করবে।
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. এমদাদ উল বারী বলেন, ‘বাংলাদেশে ফাইভ-জি চালুর মাধ্যমে দেশের টেলিযোগাযোগ খাত নতুন দিগন্তে প্রবেশ করল। আমরা আশা করি, অপারেটরেরা দায়িত্বশীলভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণকে সর্বোচ্চ সুবিধা দেবে।’
রবি আজিয়াটা পিএলসির ভারপ্রাপ্ত সিইও এম রিয়াজ রাশিদ বলেন, ‘সরকারের ভিশন ও নীতিগত সহায়তার কারণে আমরা দ্রুততম সময়ে ফাইভ-জি বাস্তবে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এ পরীক্ষামূলক রোল আউট বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতিকে পরবর্তী ধাপে নিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশের মানুষ এখন হাতে-কলমে ভবিষ্যতের কানেকটিভিটি অভিজ্ঞতা করতে পারবেন।’
রবি জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে রবির ফাইজি-জি সেবা ইতিমধ্যে সক্রিয় করা হয়েছে। ঢাকার ফকিরাপুল (পল্টন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু এলাকা (শাহবাগ), মগবাজার চৌরাস্তা, চট্টগ্রামের খুলশী, সিলেটের সাগরদীঘির পাড় এলাকায় এখন ফাইভ-জি সেবা সক্রিয় রয়েছে। এ সেবার আওতায় নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে ফাইভ-জি সাপোর্টেড ডিভাইস ব্যবহারকারী গ্রাহকেরা সরাসরি এই অত্যাধুনিক নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন। পরে ধাপে ধাপে আরও এলাকায় এ সেবা সম্প্রসারণ করা হবে।
ফাইভ-জি সেবা চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের এক নতুন অধ্যায় সূচনা হলো। উচ্চগতির ব্যান্ডউইথ, লো ল্যাটেন্সি ও বৃহৎ ডিভাইস কানেকটিভিটির সুবিধা নিয়ে ফাইভ-জি সেবা স্মার্ট সিটি, টেলিমেডিসিন, এআর/ভিআর, ক্লাউড গেমিংসহ বহু উদীয়মান খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের।
রবি জানিয়েছে, শীর্ষ প্রযুক্তি পার্টনার এরিকসন ও হুয়াওয়ের সঙ্গে মিলে রবি ফাইভ-জি উপযোগী নেটওয়ার্ক, ডিভাইস ও সলিউশন ইকোসিস্টেম তৈরি করছে।
এদিকে আজ দুপুরে রবির ফাইভ–জি চালুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেশের আরও এক মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন তাদের ফাইভ-জি সেবা চালুর ঘোষণা দেয়। ফেসবুকে এক ভিডিওবার্তায় গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান বলেছেন, ‘আমরা সব সময়ই অনেক নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে আপনাদের কাছে আসি। আজকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত খুশির সঙ্গে জানাচ্ছি যে , গ্রামীণফোনের নম্বর ওয়ান নেটওয়ার্ক থেকে আমরা আজকে ফাইভ-জি চালু করছি বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে।’
